Названы главные научные открытия 2018 года

Новости науки: Журнал Science назвал главные научные открытия и провалы уходящего года.

Один из самых авторитетных научных журналов, Science, опубликовал список самых прорывных исследований 2018 года. В рейтинг прорывных научных открытий попали исследования развития клеток эмбрионов, одобрение лекарства, подавляющего мутировавшие гены (препарат на основе РНК-интерференции), выделение ДНК из останков женщины, жившей 50 тыс. лет назад, что доказало скрещивание двух видов древних людей - неандертальцев и "денисовцев" ("денисовские люди"). Еще одним открытием стало обнаружение кратера диаметром 31 км подо льдами Гренландии - по мнению ученых, его мог оставить метеорит.

Также в рейтинг попали социально значимые исследования: раскрытие серии изнасилований и убийств в Калифорнии в 1970–1980-х годах - генетики помогли полицейским сопоставить улики с мест преступлений с образцами генеалогической базы ДНК (GEDMatch). Этот способ помог сначала вычислить родственников подозреваемого, а потом серийного убийцу. Преступником оказался полицейский Джозеф Джеймс де Анджело. В список важных исследований попал доклад о сексуальных домогательствах в отношении женщин в академической сфере. Результаты показали, что более 50% женщин-преподавателей и персонала университетов, а также 20–50% студенток становились жертвами сексуальных домогательств, в том числе с применением насилия.

Редакция журнала Science также назвала главные провалы 2018 года. В их число попали пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии, ситуация с глобальным потеплением, а также заявление китайского ученого о редактировании генома, благодаря чему родились близнецы, устойчивые к ВИЧ-инфекции, вызвавшее споры в академической среде.