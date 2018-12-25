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Обнаружено новое самое большое простое число

Обнаружено новое самое большое простое число
12:57 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Найдено новое самое большое простое число, запись которого состоит из 24862048 цифр.

Все бесконечное множество положительных целых чисел можно представить как произведение простых чисел — тех, которые делятся лишь на себя и на единицу: 2, 3, 5, 7, 11 и так далее. Простые числа широко используются в криптографии — многие алгоритмы шифрования сообщений опираются на свойства, характерные именно им: такие как, например, существование первообразных корней. Чем больше исходное простое число, тем труднее вычисления, необходимые для дешифровки такого сообщения, что и служит одним из стимулов для поисков все новых и новых простых чисел. 

Задача проверки таких гигантских чисел "на простоту" требует гигантских вычислительных ресурсов, поэтому математики пользуются всевозможными средствами упрощения этой задачи. В частности, поиск новых простых чисел ведется среди группы чисел Мерсенна (степени двойки, уменьшенные на единицу — 21 - 1 = 1, 22 - 1 = 3, 23 - 1 = 7 и т.п.), проверить которые на простоту намного легче. 

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Эту работу проводит международный проект распределенных вычислений Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS), участники которого недавно обнаружили новое самое большое простое число — 282589933-1. Это уже 12-е из рекордно больших простых чисел, найденных в рамках проекта GIMPS. Оно стало 51-м в ряду чисел Мерсенна и получило условное обозначение M82589933: сама запись столь длинного числа, состоящего из 24862048 цифр, занимает массивный текстовый файл (ZIP-архив).

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Числа, Простое число, Самое большое простое число, Большое простое число.
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