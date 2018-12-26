Зонд NASA 1 января подойдет к одному из наиболее далеких объектов Солнечной системы

Новости науки: 1 января зонд NASA посетит один из самых удаленных объектов Солнечной системы.

Космическая автоматическая межпланетная станция "Новые горизонты" аэрокосмического агентства NASA в первый день нового года собирается пролететь мимо одного из самых удаленных космических объектов Солнечной системы. С момента своей незабываемой встречи с Плутоном в 2015 году зонд улетел от дома еще дальше и направляется к транснептуновыму астероиду из пояса Койпера — Ultima Thule ("Ультима Туле" или 2014 MU69).

Объект располагается примерно в 6,6 миллиарда километров от Земли. Он был обнаружен в 2014 году, когда команда зонда выбирала новую цель для исследования. Другими словами, мы очень мыло знаем об этом объекте, но совсем скоро "Новые горизонты" это изменят.

На данный момент ученым известно, что длина астероида составляет около 30 километров – это менее двух процентов диаметра Плутона.

"До него очень сложно добраться. Гораздо сложнее, чем до Плутона. Вместо объекта размером с континентальную часть США мы летим к объекту размером с Бостон. Он не только в 100 раз меньше, но еще и 10 000 тусклее нашей предыдущей цели", — комментирует глава проекта Алан Штерн.

Кроме того, если еще и учесть, что после Плутона у ученых было всего четыре года для того, чтобы безошибочно рассчитать траекторию движения, то в случае с 2014 MU69 — сложность задачи возросла в разы. Если не подведут расчеты и все пройдет, как и было запланировано, зонд "Новые горизонты" пролетит мимо поверхности астероида на расстоянии 3500 километров со скоростью более 14 километров в секунду.

При такой скорости движения зонда, а также расстоянии и размерах объекта сложность его фотографирования будет аналогична попытке сфотографировать из машины летящего рядом с ней комара. И это если еще не брать в расчет очень малое количество солнечного света вокруг – внешние границы нашей системы настоящие потёмки.

"Сложности на этом не заканчиваются. Следует понимать, что радиоизотопный термоэлектрический генератор (РИТЭГ), на базе которого работает зонд, деградировал в течение 13 лет с момента запуска аппарата, поэтому команде миссии нужно быть очень осторожной в плане выбора – какие научные инструменты использовать для исследования астероида. В своем нынешнем состоянии батарея "Новых горизонтов" способна дать питание системам, которые по уровню потребления электричества эквивалентны трем обычным домашним лампочкам", - говорит Штерн.

Команда миссии сейчас активно ищет в области астероида космическую пыль и другие мелкие тела, которые могут находиться рядом с Ultima Thule. И делается это не ради научного открытия, а потому, что все эти объекты могут представлять очень большую опасность для космического аппарата.

"Если у астероида имеется скопление орбитального мусора, любое тело размером с обычное зерно риса при такой скорости разорвет "Новые горизонты" в клочья. Если на день пролета мимо астероида мы не получим никаких сигналов от аппарата, то, скорее всего, это будет означать именно такое печальное развитие событий", — объясняет Штерн.

Но если все пройдет удачно, зонд отправит на Землю первые научные космические данные 2019 года. И в них, скорее всего, будет содержаться информация о составе MU69 и его температуре.

Выбрать лучшие снимки объекта будет очень непросто. Пролетая мимо астероида, зонд "Новые горизонты" сделает серию высококачественных фотографий. Ученые надеются получить еще более качественные снимки по сравнению с фотографиями Плутона, поскольку аппарат будет находиться более чем в три раза ближе от снимаемого объекта, чем в прошлый раз. Однако если расчеты траектории движения Ultima Thule окажутся ошибочными даже чуть-чуть, то мы рискуем вообще остаться без фотографий астероида и вместо него увидим только пустой космос.

С помощью "Новых горизонтов" ученые также надеются выяснить наверняка – является ли Ultima Thule одним объектом странной формы (похожей на незаконченного снеговика), либо же это два объекта с очень близкой орбитой вокруг друг друга. Не исключается возможность, что MU69 вообще представляет собой целое скопление более компактных тел, удерживаемых общей гравитацией.

В конечном счете исследователи рассчитывают, что Ultima Thule поможет им лучше понять раннюю историю нашей Солнечной системы и ее планет. По мнению астрономов, подобные объекты, как этот астероид, появились в нашей системе еще задолго до того, как в ней сформировалась наша Земля и другие планеты. А поскольку объект находится очень далеко от Солнца и представляет собой очень малое небесное тело, не подверженное геологической активности, то перед нами может находиться один из самых древних планетарных строительных блоков, который мы сможем увидеть воочию.