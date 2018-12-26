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Морские микроорганизмы помогли химикам создать биоразлагаемый пластик

Морские микроорганизмы помогли химикам создать биоразлагаемый пластик
02:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: fshoke.com

Новости науки: Израильские ученые создали экологичный пластик из планктона.

Химики из Тель-Авивского университета разработали экологичный пластик, в основе которого лежат продукты обмена морских микроорганизмов. Производство материала не требует почвы и пресной воды, которые обычно необходимы для выращивания основы для экологичного пластика в промышленных масштабах, пишет "EurekAlert!".

Сейчас существует несколько заводов, которые производят быстроразлагаемый пластик из растений. Однако для их выращивания требуются ресурсы, потребность в которых испытывают многие страны мира — это плодородная почва и пресная вода.

Израильские ученые предложили новый метод производства биопластика — из полимеров, которые образуют морские микроорганизмы в результате питания многоклеточными водорослями. Созданный ими материал получил название полигидроксиалканоат — он дешев в производстве и полностью разлагается в почве примерно за два года.

"Пластику требуются сотни лет, чтобы полностью разложиться. Частицы этого материала представляют угрозу для животных и окружающей среды. Частичным решением этой проблемы станет переход на биопластики, при производстве которых не используется нефть. Но биопластики также имеют экологическую цену: для выращивания растений или бактерий для изготовления пластика необходимы плодородная почва и пресная вода. Наша разработка решает эту проблему", - говорится в сообщении университета Тель-Авива.

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Химия, Пластик, Планктон, Биопластик.
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