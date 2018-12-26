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Среда, 26.12.2018
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Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей

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Уходящий год подарил миру рекордное количество научных статей
02:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки: Ученые в 2018 году опубликовали более 1,6 млн научных статей и это рекордный показатель за всю историю.

Количество публикаций научных работ в мире ежегодно увеличивается, причем основной процент роста приходится именно на развивающиеся страны, пишет Nature.

Всего в 2018 году количество новых научных работ выросло на 5% — до 1,6 млн статьей, включенных в обширную базу научных данных Web of Science. Этот показатель стал самым крупным за всю историю мировой науки.

Количество публикаций в Египте увеличилось на 21%, в Пакистане — на 15,9%, а у Китая — на 15%. В Индии, Бразилии, Мексике и Иране этот показатель вырос примерно на 8%. При этом еще в 1980 году на США, Великобританию, Францию, Германию и Японию приходилось 90% всех мировых научных публикаций.

Сейчас лидером по созданию научных работ являются ученые США — по данным издания, Китай отстает от США всего на 35 тыс. статей, что стало минимальным разрывом за последние годы. Если тенденция сохранится, то по итогам 2019 года больше всего научных статей будет опубликовано китайскими учеными.

Эксперты отмечают, что качество китайской науки с точки зрения цитирования также растет, но чтобы этот феномен продолжался, необходимо больше политической свободы для китайских ученых, особенно в области доступа к информации и цензуре.

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