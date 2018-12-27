Успехи детей в освоении чтения и математики зависят от их личностных черт

Новости науки: Личностные черты детей влияют на их успехи в чтении и математике

Команда исследователей из США провела масштабное исследование на основе информации, полученной в ходе Texas Twin Project, и выяснила, какие черты влияют на навыки детей в чтении и математике.

В новом исследовании, проведенном доктором Маргеритой Маланчини и ее коллегами из Техасского университета в Остине, ученые выяснили, что черты характера, связанные с открытостью — вроде интеллектуального любопытства и уверенности, — помогают детям преуспевать в математике и чтении больше, чем качества, связанные с прилежностью, настойчивостью и добросовестностью. Исследование опубликовано в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Самодисциплина представляет собой способность контролировать поведение и внутреннее состояние на фоне конфликтных или отвлекающих ситуаций и побуждений.

В когнитивной психологии индивидуальные различия в самодисциплине часто измеряются посредством тестов, основанных на результатах в исполнительном функционировании. В личностной психологии же индивидуальные различия в самодисциплине обычно оцениваются при помощи мер на основе импульсного контроля, устойчивости мотивации и настойчивости.

"В предыдущих исследованиях различия в академических навыках связывали с различиями в самодисциплине или том, насколько хорошо дети способны контролировать свое поведение и внутреннее состояние на фоне конфликтных или отвлекающих ситуаций и побуждений, — говорят авторы. — Однако самодисциплина — обширная конструкция, включающая и интеллектуальные способности, такие как исполнительное функционирование, и личностные черты, такие как добросовестность".

Чтобы понять основные навыки и черты самодисциплины, а также то, как они влияют на различия в способностях к чтению и математике, ученые проанализировали данные, полученные при изучении 1019 близнецов возрастом от 7,8 до 15,5 года в ходе Texas Twin Project.

Даже с учетом интеллекта команда обнаружила прочную связь между исполнительным функционированием — способностью планировать, организовывать и выполнять задачи — и умением читать и решать математические задачки. Эта связь по большей части объясняется генетическими факторами.

Дети с более высокими показателями исполнительного функционирования показали рост в уровнях открытости, интеллектуальном любопытстве и уверенности. Эти связи причислили к общим генетическим факторам (60%) и факторам окружающей среды (40%).

Однако исследователи не увидели, чтобы те же самые личностные характеристики описывали, насколько ребенок добросовестен или прилежен.

"Это указывает на то, что некоторые генетические факторы, предрасполагающие детей к хорошей учебе, — это те же генетические факторы, которые предрасполагают детей быть открытыми к новым испытаниям, творчеству, интеллектуальному любопытству и уверенности в своих академических способностях", — говорит соавтор исследования доктор Эллиот Такер-Дроб.