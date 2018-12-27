В Японии ученые выступили против строительства в стране коллайдера ILC

Новости науки: Японские ученые выступили против строительства коллайдера ILC в стране.

Научный совет Японии выступил против строительства в стране Международного линейного коллайдера (ILC) мощностью от 500 до 1000 ГэВ. Ученые порекомендовали правительству пересмотреть решение по поводу проекта, говорится на сайте организации.

Разработка проекта ILC началась в 2012 году — на его строительство претендовали страны Европы и США, однако было принято решение разместить установку в японской префектуре Ивате.

В резолюции научного совета говорится, что проект требует слишком больших затрат, а правительству стоит отнестись к размещению в Японии коллайдера с мощностью пучка в по меньшей мере 250 ГэВ "c осторожностью".

"Исходя из доступной сейчас информации о состоянии проекта и его подготовке, Научный совет Японии не может достичь консенсуса о поддержке размещения проекта ILC с энергией пучка в 250 ГэВ в Японии. Комитет совета считает, что правительство должно с осторожностью подойти к решению о размещении ILC в стране.", - сообщил Научный совет Японии.