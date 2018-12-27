Ученые раскрыли механизм воздействия спиртного на мембраны нервных клеток

Новости науки: Несмотря на глобальное распространение употребления спиртных напитков, нам до сих пор полностью не известны тонкие механизмы его воздействия на организм.

Эксперименты с пьяными дрозофилами показали, как воздействие спирта на мембранный белок нейронов меняет их поведение.

Многие из этих эффектов проявляются и у животных, что позволило команде Скотта Хансена (Scott Hansen) провести эксперименты с плодовыми мушками. "Они ведут себя совсем как люди, — рассказал Хансен пресс-службе Института Скриппс. — Теряют координацию. В буквальном смысле напиваются".

В статье, опубликованной в Journal of Molecular Biology, ученые рассмотрели воздействие алкоголя на один из ферментов, усеивающих мембрану нервных клеток, — фосфолипазу Д. Этот белок проводит реакции замены полярных "головок" фосфолипидных молекул мембран, в результате которых высвобождаются фосфатидная кислота и холин. Холин служит предшественником нейромедиатора ацетилхолина, а фосфатидная кислота меняет вязкость мембран и играет роль сигнальной молекулы.

При появлении этанола (и других короткоцепочечных спиртов) кислота взаимодействует с ним и образует фосфатидилэтанол — вещество, которое увеличивает проницаемость мембран у нейронов и заставляет их срабатывать намного легче. В результате мухи начинают вести себя гиперактивно. Ученым удалось продемонстрировать это, получив линию ГМ-дрозофил с нефункциональным геном фосфолипазы Д в нейронах. Такие мухи не проявляли особенного возбуждения, даже "напившись".

Авторы считают, что накопление фосфатидилэтанола может быть связано и со многими эффектами похмелья, и намерены продолжить исследования этих реакций. Возможно, в будущем они приведут к появлению действительно доступных и эффективных таблеток, блокирующих опьянение или само похмелье.