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Ученые обнаружили останки нового вида птерозавра Юрского периода

Ученые обнаружили останки нового вида птерозавра Юрского периода
21:29 Сегодня Телеграф naked-science.ru

Новости науки: Останки древней летающей рептилии были обнаружены в Англии.

Палеонтологи из Портсмутского университета нашли окаменелые останки нового вида древней летающей рептилии. Ученые объявили о своей находке в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polnica. Новый вид, названный Klobiodon rochei, принадлежит древнему отряду летающих существ, известных как птерозавры.

Крылатая рептилия жила примерно 167 миллионов лет назад (средняя юра). Размах ее крыльев достигал двух метров. Окаменелые останки существа были найдены в Оксфордшире, Англия.

"Известна только нижняя челюсть Klobiodon rochei, но строение его зубов уникально, что делает его отличным от других птерозавров", - говорят палеонтологи Майкл О’Салливан и Дэвид Мартилл из Портсмутского университета.

У Klobiodon rochei были огромные клыкообразные зубы - до 2,6 сантиметра в длину, тогда как у большинства птерозавров их вообще не было.

"Скорее всего, это существо было похоже на чайку или крачку - прибрежного летающего хищника, ловившего рыбу и кальмаров при помощи своих огромных зубов, а затем полностью их проглатывавшего, - говорят исследователи. - Его большие клыки соединялись, формируя зубастую клетку, из которой мало какая добыча могла сбежать, а затем Klobiodon rochei ловил ее".

Klobiodon rochei и другие стоунсфилдские птерозавры жили рядом с одним из наиболее известных и значимых динозавров в мире - хищником мегалозавром, первым научно описанным динозавром.

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Ученые, Палеонтологи, Останки, Птерозавр, Юрский период, Klobiodon rochei.
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