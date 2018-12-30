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Шведские ученые предложили новую модель расширения Вселенной

Шведские ученые предложили новую модель расширения Вселенной
12:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Команда физиков-теоретиков из Уппсальского университета в Швеции разработала новую модель Вселенной, способную разрешить тайну темной энергии.

В конце 1990-х астрофизики обнаружили, что Вселенная расширяется с возрастающей скоростью. Это означало, что пространство не пустое, а наполнено таинственной "субстанцией", которая расталкивает вещество. Ее назвали темной энергией. Ее природа представляет собой одну из самых больших тайн в фундаментальной физике.

В новой статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, доктор Сувик Банерджи и соавторы предлагают новую модель Вселенной с темной энергией, согласно которой наша реальность находится на расширяющемся пузыре в другом измерении.

"Мы давно надеялись, что ответ даст теория струн, - говорит ведущий автор исследования доктор Сувик Банерджи. - Согласно этой теории все вещество состоит из маленьких вибрирующих объектов, похожих на струны. Теория также требует наличия большего количества пространственных измерений, чем три известных. На протяжении 15 лет предлагались разные модели в теории струн, которые могли бы объяснить темную энергию. Однако их встречали серьезной критикой, а некоторые исследователи считают, что ни одна из моделей, предложенных на сегодняшний день, не работает.

По словам ученых, вся Вселенная расположена на краю этого раздувающегося пузыря. Новая модель предполагает, что все существующее во Вселенной вещество соответствует концам струн, простирающихся в дополнительное измерение.

"Мы также показываем, что расширяющиеся пузыри такого типа могут появляться в рамках теории струн, - объясняют исследователи. - Возможно, существует больше пузырей, а не только наш, которые соответствуют другим вселенным".

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Космос, Ученые, Астрофизики, Вселенная, Темная энергия.
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