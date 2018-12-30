Специалистам NASA удалось подробно изучить астероид 2003 SD220

Новости науки: 22 декабря астероид 2003 SD220 пролетел на минимальном расстоянии от нашей планеты.

В преддверии рождественских праздников космическое агентство NASA порадовало всех любителей и ценителей космических открытий и интересных событий – дело в том, что обсерватории и телескопы агентства сумели засечь и пронаблюдать за астероидом 2003 SD220, который стал самым необычным астероидом за последнее время. Дело в том, что данный астероид пролетел вблизи Земли на рекордно близком расстоянии, что и позволило специалистам космического агентства вдоволь его изучить. Они заявили, что этот же самый астероид в последний раз пролетал так близко к планете около 400 лет назад, и лишь в 2070 году мы вновь сможем увидеть его вблизи нашей планеты.

Основными инструментами исследования NASA была Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико, аэрокосмический комплекс Goldstone Deep Space Complex и телескоп Green Bank в Западной Вирджинии. Используя комбинированную мощность всех трех телескопов, специалисты NASA сумели установить, что общая длина засеченного астероида составила 1,6 мили, а по своей форме он весьма напоминает гиппопотама. Столь интересное сравнение пришло специалистам агентства в голову после того, как были получены фотоматериалы по астероиду, главным образом присланные с Обсерватории Аресибо.

Кроме того, помимо изучения астероида 2003 SD220, эти результаты по полученным и переданным материалам также знаменуют собой концептуально новый этап развития текущего концепта оборудования для космических наблюдений – иными словами, NASA параллельно испытывает свои новейшие технические возможности для того, чтобы осуществлять более полный и тщательный контроль над будущими космическими миссиями.

К тому же, столь близкий пролет астероида 2003 SD220 становится одним из наиболее запоминающихся событий уходящего года – и NASA не преминет включить его в список наиболее интересных событий в ее деятельности в этом году. Стоит отметить тот факт, что NASA также подготовила некоторые дополнительные научные материалы и данные по астероиду, однако они будут оформлены и представлены нескоро.