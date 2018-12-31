Скачать
Понедельник, 31.12.2018
Иностранные послы рассказали, что им больше всего нравится и раздражает в Украине
Иностранные послы рассказали, что им больше всего нравится и раздражает в Украине
Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ
Захват украинских моряков: Украина подаст заявление в ЕСПЧ
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
Диллиан Уайт: Джошуа думает, что я буду проблемой
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках
С наступающим Новым 2019 годом: лучшие поздравления в красивых открытках

Ученые взялись за борьбу с похмельем: Начали со спаивания плодовых мушек

Ученые взялись за борьбу с похмельем: Начали со спаивания плодовых мушек
01:37 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости науки: Напоив плодовых мушек этиловым спиртом, учёные стараются понять как бороться с похмельем.

Новое исследование, проведённое Scripps Research, опубликованное в журнале "Молекулярная биология", раскрывает механизм опьянения. Когда спирт, содержащийся в алкоголе, достигает нервных клеток, он, по-видимому, задействует промежуточные молекулы на мембранной поверхности нейрона, вызывая косвенный опьяняющий эффект.

Что интересно, и насекомые, и млекопитающие тоже способны пьянеть от алкоголя. Так доктор Скотт Хансен, доцент кафедры молекулярной медицины, и его команда, в рамках своей исследовательской работы напоили плодовых мушек этиловым спиртом, чтобы отследить действие алкоголя. Плодовые мушки это общепризнанный подопытный материал, говорит Хансен, так как довольно легко можно отслеживать изменения в их генах и манипулировать ими, благодаря тому, что их генетическая цепочка короче, чем у других животных.

"Они ведут себя как люди, — говорит Хансен о мухах. – Они теряют координацию, они натурально напиваются".

"Спирт, содержащийся в алкогольных напитках, действует как анестетик. Вначале он вызывает повышенную активность и эйфорию, а потом наступает вялость", — объясняет Хансен.

Но как это происходит? Выясняется, что существует ранее неизвестный ученым промежуточный этап.

Отслеживая путь движения молекул спирта, учёные обнаружили механизм, подобный работе анестетиков, включающий фермент на мембранах нервных клеток, который называется фосфолипазой D2 (PLD2). Этот фермент создаёт связи между молекулами этанола и липидом (жиром) в мембране нервной клетки. Исследователи пришли к выводу, что фермент выступает в роли катализатора, запускающего множественные нисходящие процессы внутри клетки, в результате чего образуется продукт распада алкоголя под названием фосфатидилэтанол (PEtOH). Увеличиваясь в объёмах, этот метаболит "сжигает" нервы, вызывая гиперактивность у мух.

Гиперактивные мухи находятся в постоянном движении, что можно сравнить с поведением пьяных людей, говорит Хансен.

Удалив ген, на который воздействует фермент, производящий PEtOH, учёные тем самым устранили сигнал, пробуждавший гиперактивность в мушках, в итоге насекомые оставались спокойными.

Такой способ определения чувствительности к алкоголю был применён впервые, говорит Хансен. Остаётся понять, участвует ли данный метаболит в наступлении расслабления у мушек после первоначальной гиперактивности, и каким образом он может влиять на похмелье, от которого страдают многие люди вследствие злоупотребления алкоголем. Хансен говорит, что в своей текущей работе он занимается этими вопросами.

Знание того, на какие молекулы направлено действие алкоголя, вполне вероятно даст возможность разработать эффективное средство от опьянения или похмелья.

Известно, что жирные спирты задерживаются в мозге более 16 часов, что, по-видимому, раскрывает одну из вероятных мишеней воздействия спирта. Таким образом, понимание механизма этого взаимодействия может прояснить обезболивающий эффект алкоголя.

Определённо, это привело к появлению различных подходов к пониманию молекулярного механизма опьянения, говорит Хансен. Большинство учёных считали, что алкоголь оказывает прямое воздействие. Однако блокирование фермента в мухах показывает, что это не совсем так.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Похмелье, Этиловый спирт, Опьянение, Дрозофила.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик получил именной пояс
02 Товарооборот между Чехией и Украиной вырос более, чем на 20%
03 Известный боксер стал инвалидом
04 Гассиев дал прогноз на бой Усик - Лебедев
05 Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Погода на Новый год: к каким сюрпризам готовится украинцам
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Стрельба в центре Ивано-Франковска: Погиб человек
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Список предстоящих украинских фильмов 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь