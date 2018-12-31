Ученые провели успешный эксперимент по лечению саркоидоза

Новости науки: Исследование носит экспериментальный характер, однако ученые настроены оптимистично: новый подход может стать прорывом в лечении опасного заболевания.

Ученые из Йельского университета (США) представили результаты экспериментального лечения пациентов с саркоидозом — воспалительным заболеванием, которое поражает многие органы и ткани.

Добровольцев вылечили с помощью уже одобренного препарата от ревматоидного артрита под названием тофацитиниб, сообщается на сайте университета.

В предварительных результатах команда описывает терапию трех пациентов с саркоидозом. Схема лечения состояла из приема лекарства дозой по одной таблетке два раза в день в течение нескольких месяцев. В результате наблюдалось значительное уменьшение поражений на коже — главного внешнего симптома болезни. Со временем кожные эритемы практически исчезли.

Выяснилось, что благодаря лечению тофацитинибом у пациентов не активировался сигнальный путь Jak-STAT. При этом сейчас мы не знаем, почему возникает эта болезнь. Полученные выводы позволят выдвинуть первые гипотезы.

Теперь команда планирует оценить фактор сигнального пути для более чем 200 добровольцев в рамках клинического исследования. Авторы уверены, что если результаты подтвердятся, терапия может стать прорывом для лечения саркоидоза.

У многих пациентов саркоидоз протекает бессимптомно на ранней стадии и выявляется случайно: при инструментальной диагностике легких, которые болезнь «атакует» в первую очередь. Ученые уверены, что регулярные профилактические осмотры определят заболевание на начальном этапе.

Возможно, в качестве основного диагностического инструмента скоро будут использовать революционный сканер — он захватывает трехмерную картину всего тела человека за несколько секунд.