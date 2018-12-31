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Исследователи нашли белок, блокирование которого может снять тревожность

Исследователи нашли белок, блокирование которого может снять тревожность
05:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ученые полагают, что он может привести к созданию препаратов с целенаправленным действием без побочных эффектов.

Исследователи из Института экспериментальной медицины им. Макса Планка (Германия) в эксперименте на мышах показали, что блокирование одного белка в ингибиторных синапсах может снять тревожность. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Под тревожным расстройством понимают группу психических заболеваний, которые характеризуются устойчивой тревогой и страхом, не связанными с определенными объектами. Эти состояния могут вызывать физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение и дрожь. Известно, что такая реакция происходит вследствие повышенной активности нейронов в миндалевидном теле головного мозга. Эта область ответственна в том числе за формирование страха. Сегодня существуют препараты, способные снизить активность нейронов, такие как бензодиазепины. Они воздействуют на ингибиторные синапсы, которые вызывают тормозной постсинаптический потенциал. Проблема в том, что их влияние распространяется не только на ингибиторные синапсы нейронов миндалевидного тела, из-за чего возникают побочные действия — потеря концентрации и седативный эффект. Новое исследование показало, что, воздействуя всего на один белок, можно избежать нежелательных результатов

Авторы проводили эксперименты на грызунах. Здоровые мыши, попадая в новую клетку, начинают ее обследовать. Их сородичи с тревожным фенотипом забиваются в угол и не выходят оттуда. Биологи блокировали у них белок IgSF9b, который открыли в 2013 году, и отслеживали изменения в поведении. О результатах рассказала работница института Ольга Бабаева:

"Блокирование IgSF9b у патологически тревожных мышей оказывает анксиолитическое действие и нормализует их поведение. Этот белок может стать мишенью в новых фармакологических методах лечения тревожного расстройства".

При этом авторы отметили, что эффект, по-видимому, влияет только на ингибиторные синапсы в миндалевидном теле. Это дает надежду на то, что будущие препараты лишатся недостатков существующих.

Нейрофизиологи из Гарвардской медицинской школы провели опыты на мышах и выделили нейроны, которые вызывают длительную боль, побуждая организм ухаживать за раной. Это не те же самые нейроны, которые заставляют отстраняться от причиняющего боль объекта.

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Все по теме:

Белок, Тревожное расстройство, Бмология, IgSF9b.
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