Станция New Horizons облетела астероид Ultima Thule

Новости науки: Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule.

NASA заявило об облете самого дальнего и самого старого космического тела, которое когда-либо исследовало человечество — Ultima Thule. Это астероид из пояса Койпера, избранный в качестве цели для изучения в рамках расширенной миссии космического аппарата New Horizons после пролета мимо Плутона в 2015 году.

Облет произошел примерно в миллиарде миль от Плутона, который до сих пор был самым отдаленным местом от Земли, когда-либо посещаемым космическим кораблем. Видеозапись полета в реальном времени была невозможна, поскольку для отправки сигнала с Земли на космический корабль требуется более шести часов, а для получения ответа — еще шесть часов.

Сейчас в NASA ждут первый сигнал от аппарата. Ученым потребовалось 12 лет, чтобы достичь цели.