Цукерберг продал акции Facebook на $30 млн ради амбициозного медицинского проекта

Новости науки: Фонд Цукерберга разрабатывает чип, который превращает мысли в команды.

Марк Цукерберг продал акции Facebook на 30 миллионов долларов, чтобы финансировать амбициозный проект биомедицинских исследований, названный "Инициативой Чан-Цукерберга", с целью излечения "всех болезней в течение одного поколения".

Один из компонентов этой программы стоимостью 5 миллиардов долларов США включает в себя работу над интерфейсами "мозг-машина" — устройствами, которые превращают мысли в команды. Один из недавних проектов — это имплантат мозга, который может записывать, стимулировать и нарушать движение обезьяны в режиме реального времени.

В журнале Nature исследователи подробно описывают беспроводное устройство, имплантированное примату, которое записывает, стимулирует и изменяет его активность в реальном времени.

Ученые называют вмешательство "терапией", поскольку оно предназначено для лечения таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона, путем прекращения приступа или другого разрушительного процесса.

"Наше устройство способно контролировать мозг примата, пока оно обеспечивает терапию, поэтому вы точно знаете, что происходит", — сказал Business Insider Рикки Мюллер, соавтор исследования, профессор компьютерных наук и инженерии в Калифорнийском университете в Беркли.