Захватывающее видео Юпитера

Новости науки: "Юнона" уже пять лет как вышла на стабильную орбиту вокруг Юпитера. Станция сближается с планетой один раз в 53 дня.

Юпитер – это крупнейшая планета в Солнечной системе. На планете происходит немало ярких явлений: штормы, молнии, полярные сияния и многое другое, которые регулярно фиксирует космическая станция "Юнона".

Конечно, ученых эти снимки и видео интересуют потому, что дают возможность лучше изучить планету. Но большинство людей смотрят на эти фото, потому что выглядят они действительно увлекательно.

Так, в декабре прошлого года "Юнона" зафиксировала воздушную бурю на планете. Тогда аппарат находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя Юпитера.

В феврале этого года Юнона передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера, который был сделан с расстояния 8 186 километров от облаков.

Следующее фото выглядит как конфетка, но это опять кадр с Юпитера. На снимке видна розовая буря на планете. Почему у шторма появился розовый оттенок, в NASA не объяснили.

Кроме того, ученые сделали видео, на котором видно, как движутся облака над поверхностью планеты. Выглядит очень эффектно, словно гипнотизирует. Кстати, благодаря этим кадрам астрономы смогут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит подробнее изучить погодные явления на Юпитере.