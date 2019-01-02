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Захватывающее видео Юпитера
Захватывающее видео Юпитера

Захватывающее видео Юпитера

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Захватывающее видео Юпитера
08:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости науки: "Юнона" уже пять лет как вышла на стабильную орбиту вокруг Юпитера. Станция сближается с планетой один раз в 53 дня.

Юпитер – это крупнейшая планета в Солнечной системе. На планете происходит немало ярких явлений: штормы, молнии, полярные сияния и многое другое, которые регулярно фиксирует космическая станция "Юнона".

Конечно, ученых эти снимки и видео интересуют потому, что дают возможность лучше изучить планету. Но большинство людей смотрят на эти фото, потому что выглядят они действительно увлекательно. 

Так, в декабре прошлого года "Юнона" зафиксировала воздушную бурю на планете. Тогда аппарат находился примерно в 9 тысячах километров от облачного слоя Юпитера.

В феврале этого года Юнона передала на Землю снимок северного пояса облаков Юпитера, который был сделан с расстояния 8 186 километров от облаков.

На полюсе Юпитера обнаружили гигантские бури

Следующее фото выглядит как конфетка, но это опять кадр с Юпитера. На снимке видна розовая буря на планете. Почему у шторма появился розовый оттенок, в NASA не объяснили.

Кроме того, ученые сделали видео, на котором видно, как движутся облака над поверхностью планеты. Выглядит очень эффектно, словно гипнотизирует. Кстати, благодаря этим кадрам астрономы смогут понять траекторию и скорость движения облаков, что позволит подробнее изучить погодные явления на Юпитере.

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