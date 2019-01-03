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Четверг, 03.01.2019
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Ученые показали вулканические "перья" на луне Юпитера

Ученые показали вулканические &quot;перья&quot; на луне Юпитера
03:17 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости науки: Ио - наибольшего количества вулканов в Солнечной системе.

Космический аппарат НАСА Juno захватил изображения вулканических перьев на луне Юпитера - Ио. JunoCam сделала изображение Ио до того, как луна вошла в затмение от тени газового гиганта, и на снимке виден вулканический шлейф, освещенный за пределами линии терминатора. При совмещении фото в разных спектрах специалисты НАСА составили общий снимок, который выложили на официальном сайте.

Ио - место наибольшего количества вулканов в Солнечной системе. Блок камер аппарата впервые снял перьевой шлейф от извержений на спутнике.

По словам ведущего эксперта Скотта Болтона (Scott Bolton), полученные кадры - настоящий новогодний подарок от зонда. “Впервые нам удалось зафиксировать момент, в котором активные извержения на Ио создает шлейф пепла, разлетающегося в космос”, - говорит глава миссии.

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НАСА, Юпитер, Наука, Ио, Новости науки, Перья на луне Юпитера.
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