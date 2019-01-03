Новости науки: Это - наиболее удаленный объект Солнечной системы, который когда-либо исследовали люди.

Межпланетный зонд New Horizons продолжает передавать на Землю фотографии астероида Ultima Thule ("Край света").

Забавно, но "Край света" оказался похож на огромного снеговика.

"Край света" оказался единым космическим телом, которое будто бы состоит из двух частей неправильной формы, чем он напоминает снеговика, размером в 33 км.

По мнению ученых, он образовался в результате постепенного слипания объектов размером с гальку.

До этого имелись только фото низкого разрешения, что не позволяло определять, является ли этот астероид системой тел или даже роем льда и пыли.