Апокалипсис надвигается: ученые пугают новым научным открытием

Новости науки: Астрономы предупредили, что соседняя галактика столкнется с Млечным путем, после чего наша Солнечная система попадет в космическую воронку

Зловещее открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она — одна из многих галактик-спутников, которые вращаются вокруг Млечного пути. Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большое Магелланово облако врежется в нее.

Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 тысяч световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной. Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилась и развернулась в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет.

Хоть вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 миллиардов раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.

"Весь Млечный путь дрогнет. А целая Солнечная система может вылететь в открытый космос", — сказал директор Института вычислительной космологии Карлос Фрэнк.

"Если это действительно произойдет, я не вижу возможности для наших потомков пережить такое", — добавил он.

В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения покинет Млечный путь очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.

Ранее сообщалось, что земляне получили первые снимки той части Луны, которая называется "обратной": китайская космическая станция сделал настоящий прорыв в освоении космоса.

Космическая станция "Чанъэ-4" стала первым космическим аппаратом, который совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Уникальные фото были опубликованы пресс-службой Китайского национального космического управления (CNSA) в четверг, 3 января.