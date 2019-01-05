Скачать
Суббота, 05.01.2019
Климкин: из пиратского плена возвращаются двое украинских моряков
Климкин: из пиратского плена возвращаются двое украинских моряков
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Генпрокуратура: руководителя службы автомобильных дорог подозревают в растратах бюджетных средств
Динамо – Олимпиакос: стали известны цены билетов на матч Лиги Европы
Динамо – Олимпиакос: стали известны цены билетов на матч Лиги Европы
В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10
В Сети появился снимок смартфона Galaxy S10

Апокалипсис надвигается: ученые пугают новым научным открытием

Апокалипсис надвигается: ученые пугают новым научным открытием
08:48 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: pixabay.com

Новости науки: Астрономы предупредили, что соседняя галактика столкнется с Млечным путем, после чего наша Солнечная система попадет в космическую воронку

Зловещее открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она — одна из многих галактик-спутников, которые вращаются вокруг Млечного пути. Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большое Магелланово облако врежется в нее.

Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 тысяч световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной. Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилась и развернулась в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет.

Хоть вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 миллиардов раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.

"Край света" оказался единым космическим телом
"Край света" оказался единым космическим теломЧитать полностью

"Весь Млечный путь дрогнет. А целая Солнечная система может вылететь в открытый космос", — сказал директор Института вычислительной космологии Карлос Фрэнк.

"Если это действительно произойдет, я не вижу возможности для наших потомков пережить такое", — добавил он.

В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения покинет Млечный путь очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.

Ранее сообщалось, что земляне получили первые снимки той части Луны, которая называется "обратной": китайская космическая станция сделал настоящий прорыв в освоении космоса.

Космическая станция "Чанъэ-4" стала первым космическим аппаратом, который совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Уникальные фото были опубликованы пресс-службой Китайского национального космического управления (CNSA) в четверг, 3 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Открытие, Космос, Ученые, Конец света, Катастрофа, Галактика, Млечный путь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эксперты поведали о судьбоносных переменах в жизни каждого Знака Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 5 января 2019: все знаки Зодиака
03 Томос об автокефалии ПЦУ продемонтрируют на Рождество
04 Рождество 2019: аутентичные колядки для детишек на украинском языке
05 ДТЭК планирует купить две компании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Польши: &quot;Северный поток-2&quot; убивает Украину
Глава МИД Польши: "Северный поток-2" убивает Украину
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Украинцам подарили еще один выходной на Рождество
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рецепт дня: медовые пряники с глазурью к Рождеству
Рецепт дня: медовые пряники с глазурью к Рождеству
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь