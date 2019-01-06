Скачать
Воскресенье, 06.01.2019
Трамп о переговорах по завершению &quot;шатдауна&quot;: Никакого прогресса не было
Трамп о переговорах по завершению "шатдауна": Никакого прогресса не было
Министры США не получат повышение к зарплате
Министры США не получат повышение к зарплате
Моуринью отказал Бенфике
Моуринью отказал Бенфике
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу

Новый способ контроля экситонов увеличит эффективность электронных устройств

Новый способ контроля экситонов увеличит эффективность электронных устройств
06:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Экситоны повысят производительность электронных устройств.

После разработки способа контроля потоками экситонов при комнатной температуре, ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны открыли новые свойства этих квазичастиц, которые могут повысить энергоэффективность электронных устройств.

Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) стали первыми, кто научился контролировать потоки экситонов при комнатной температуре. Теперь, команда ученых из Лаборатории наномасштабной электроники и структур (LANES) сумели добиться новых удивительных результатов. Они нашли способ контролировать некоторые свойства экситонов и изменять поляризацию создаваемого ими света. Это может помочь в разработке нового поколения электронных устройств с транзисторами с меньшими энергетическими потерями и тепловым рассеиванием. Открытие ученых является частью новой области исследований, известной как "валлетроника". Работа описана в статье журнала Nature Photonics.

Экситоны создаются при поглощении электроном света и его движении на более высокий энергетический уровень. Этот возбужденный электрон оставляет за собой "электронную дырку" на своем предыдущем энергетическом уровне. Из-за того, что у электрона заряд отрицательный, а у дырки – положительный, они связаны друг с другом электростатической силой – силой Кулона. Именно эту пару электрон-дырка и называют экситоном.

Экситоны существуют только в полупроводниковых и изоляционных материалах. Их исключительные свойства легко получить в двумерных материалах со структурой толщиной всего в несколько атомов. Чаще всего в пример таких материалов приводят углерод и молибденит.

При совмещении таких двумерных материалов, они проявляют квантовые свойства, которыми не обладает ни один из них по отдельности. Ученые из EPFL соединили диселенид вольфрама (WSe2) с диселенидом молибдена (MoSe2) для получения свойств с диапазоном возможных высокотехнологичных применений. Применив лазер для генерации световых лучей с круговой поляризацией и слегка изменив позиции двух двумерных материалов для создания муарового узора, они смогли использовать экситоны для изменения и контроля поляризации, длины волн и интенсивности света.

Ученые добились этого, манипулируя одним из свойств экситонов – их "долиной", связанной с крайностями энергий в электроне и дырке. Эти долины можно использовать для кодировки и обработки информации на наноскопическом уровне.

"Соединение нескольких устройств, использующих эту технологию, мы получили бы новый способ обработки данных, - говорит руководитель LANES Андрас Кис. – Изменяя поляризацию света в одном устройстве, мы можем выбрать определенную долину во втором устройстве, подсоединённом к первому. Это похоже на переключение с 0 на 1 или с 1 на 0, что является фундаментальной бинарной логикой, используемой в вычислениях".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Электронные устройства, Экситоны, Валлетроника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
02 Гадания на Рождество-2019: на замужество, характер жениха и судьбу
03 Подозреваемого в убийстве студенток задержали на кладбище в Турции
04 Как время повлияло на признанных красавиц ХХ века
05 Кевин Спейси неожиданно "всплыл" в медиапространстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сапер погиб при обезвреживании бомбы в церкви Каира
Сапер погиб при обезвреживании бомбы в церкви Каира
Взрыв в жилой квартире Мариуполя: Есть жертвы
Взрыв в жилой квартире Мариуполя: Есть жертвы
Снег, гололедица и усиление морозов: какая погода ждет украинцев
В Украину идет очередной циклон
Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
Рождественский сочельник 2019 года: поздравления в стихах, смс и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь