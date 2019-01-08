Дно Тихого океана продолжает остывать

Новости науки: Глубины Тихого океана остывают уже несколько сотен лет.

Тихоокеанское дно остывает. Ученые считают, что причиной стал Малый ледниковый период, произошедший сотни лет назад.

Температура воды на океанской поверхности реагировала на глобальное потепление, спровоцированное выделением излишних парниковых газов. Однако новое исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета и Океанографического института Вудс-Хол и опубликованное в журнале Science, показало, что океанические глубины отстают на несколько веков.

У океана очень хорошая память. Предыдущие исследования показали, что для того, чтобы вода с поверхности Тихого океана спустилась в его самые темные глубины нужно очень много времени. Этот процесс занимает несколько сотен лет. Другими словами, вода, находившаяся на поверхности 700 лет назад, во время Малого ледникового периода, только сейчас достигает тихоокеанского дна. Исследователи считают, что изучение температуры воды в глубоком океане может предоставить новую информацию об окружающей среде в период с 1300-х до 1870-х годов.

"Эти воды настолько стары и не были на поверхности так долго, что они все еще "помнят", что происходило сотни лет назад, когда Европа переживала несколько из самых холодных зим в истории", - объясняет океанограф и ведущий автор исследования Джейк Гебби.

Ученые использовали данные, записанные исследователями на борту корвета "Челленджер" в 1870-е годы и сравнили их с современными наблюдениями, проведенными в ходе World Ocean Circulation Experiment (WOCE). Они обнаружили, что по большей части глобальный океан нагревается из-за изменения климата. Однако глубины Тихого океана продолжают остывать.

Они предполагают, что в течение XX века глубины Тихого океана на 1,8 и 2,6 километра остыли примерно на 0,02-0,08 градусов Цельсия. Малому ледниковому периоду предшествовал период, известный как Средневековый теплый период, в течение которого Тихий океан нагрелся перед нынешним остыванием.

Исследователи объяснили, что их модель изменяет понимание того, сколько тепла впитал океан за последнее столетие. Они надеются, что их данные помогут получить лучшее понимание современного потепления климата.

"Часть тепла, необходимого для приведения океана в равновесие с атмосферой, содержащей больше парниковых газов, судя по всему, уже присутствовала в глубинах Тихого океана", - добавляет соавтор исследования Питер Хайберс.

Исследователи также отметили, что остывание Тихого океана в результате Малого ледникового периода сотни лет назад никак не повлияет на повышение мировой температуры.