Эксперты предположили, зачем Китаю нужен аппарат на обратной стороне Луны

Новости науки: Китай может использовать недавнюю посадку на Луне для изучения других галактик.

Эксперты выдвинули весьма необычное виденье того, как китайцы могут использовать недавнюю успешную посадку на обратной стороне естественного спутника нашей планеты.

Как сообщил Bloomberg, высадку китайского космического аппарата "Чанъэ-4" на поверхность Луны в будущем могут использовать для более эффективного, чем сейчас, изучения других галактик.

По мнению специалистов, высадка "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны дает огромные возможности, ведь аппарату не будут мешать земные электромагнитные волны.

По словам Клайва Нила (Clive Neal) из Нотрдамского университета, космическая программа КНР просчитана на десятилетия вперед, что отличается от подхода NASA.

Напомним, что "Чанъэ-4" стал первым в истории космическим аппаратом, который сделал снимок поверхности обратной стороны Луны с близкой дистанции и передал его на Землю. Сам "Чанъэ-4" представляет собой стационарную лунную станцию, несущую на борту луноход "Юйту-2".