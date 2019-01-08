Ученные смогли расшифровать меньше 1% данных, за время работы БАК

Новости науки: За все время ученые расшифровали менее 1% данных Большого Андронного Коллайдера.

Большой Адронный Коллайдер — это одно из самых удивительных изобретений человечества, ответственное за открытие многочисленных субатомных частиц, включая неуловимый бозон Хиггса. И в последнее время новые данные намекают на новые открытия за пределами Стандартной модели. И это очень удивительно, ведь, как утверждают ученые, мы можем расшифровать менее 1% данных от ускорителя. Поэтому открытия БАК можно назвать "большим везением". Или же все-таки нет?

Физики используют 26,7-километровый БАК для ускорения частиц почти до скорости света, а затем сталкивают их, чтобы увидеть, могут ли они найти что-нибудь новое. Эти частицы сталкиваются с невероятной скоростью, что приводит к безумному количеству данных. На своем веб-сайте CERN отмечает, что один миллиард столкновений в секунду генерирует 1 петабайт данных. И это проблема, потому что сохранить (не говоря уже об анализе) такое количество данных крайне сложно.

"Если бы мы хотели сохранить все 30 миллионов событий в секунду, нам понадобилось бы около 2000 петабайт для хранения типичного 12-часового цикла работы. В год БАК работает 150 дней, а значит мы получим почти 400 000 петабайт (400 экзабайт) за год. Такое количество информации чисто физически невозможно сохранить.- заявил в интервью журналу ScienceAlert физик CERN Андреас Хеккер, - стоит упомянуть и об обработке данных. Мощности процессора просто не хватает. Мы не сможем обрабатывать данные также быстро, как они поступают."

Таким образом, необходимо было принять решение о том, какие попадают в хранилище, а какие нет. Из каждых 30 миллионов столкновений фиксируются всего 1200. Это всего лишь 0,004% от общего объема данных, а остальные 99,996% потеряны навсегда. Это звучит довольно страшно, если учесть, что мы могли упустить.

"Но не стоит паниковать. Большинство известных нам процессов довольно редки. Например, появление бозона Хиггса-очень редкий процесс. При максимальной интенсивности столкновения БАК, мы производим примерно 1 бозон Хиггса в секунду. Другие интересные физические процессы менее редки, но мы используем "триггеры" — быстрые онлайн-алгоритмы, основанные на особом оборудовании и программном обеспечении для выбора интересных событий из большинства менее интересных," - добавил он.

При этом для того, чтобы не упустить что-то интересное, ученые предлагают строить новые детекторы для Большого Адронного Коллайдера. Тогда вопрос хранения данных и их расшифровки без боязни потерять что то важное отпадет сам собой.