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Болезнь Альцгеймера: может ли новый препарат замедлить потерю памяти?

Болезнь Альцгеймера: может ли новый препарат замедлить потерю памяти?
12:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В случае успеха, испытания могут привести к новому направлению в лечении деменции.

Одна из новых версий препарата для лечения бокового амиотрофического склероза может быть использована для лечения некоторых симптомов болезни Альцгеймера.

Новое клиническое исследование в США проводит набор людей, страдающих болезнью Альцгеймера, чтобы выяснить, может ли новый препарат остановить или замедлить потерю памяти и другие симптомы.

Испытания назвали "T2 Protect AD". В него входит 48 недель лечения и наблюдений. Субъекты будут получать либо плацебо, либо препарат трорилузол (troriluzole), который, по данным WGME, замедляет скорость отмирания клеток мозга. В случае успеха, испытания могут привести к новому направлению в лечении деменции.

Рилузол - активное вещество трорилузола и других подобных препаратов - это нейропротектор, изменяющий химические пути в мозге для предотвращения накопления глутамата - медиатора, участвующего в клеточной дисфункции, связанной с нейродегенеративными заболеваниями. С 1995 года оно использовалось для лечения амиотрофического бокового склероза (БАК). Однако новая версия препарата, разработанная Biohaven Pharmaceuticals, только что получила одобрение FDA в качестве нового механизма для лечения БАК. Также, есть серьезные причины полагать, что трорилузол может помочь людям с болезнью Альцгеймера подобно тому, как он помогает в лечении БАК, так как между механизмами клеточной гибели при обоих болезнях есть сходства.

Несмотря на то, что довольно большая часть исследований болезни Альцгеймера сосредоточена на выявлении и предотвращении, T2 Protect AD может также помочь докторам разработать новое лечение. Данные исследования могут предоставить людям новый способ контроля и уменьшения симптомов болезни Альцгеймера, даже если их нельзя обратить.

"В мире проводится множество испытаний по предупреждению болезни Альцгеймера… и лишь немногие из них направлены на людей с деменцией, - говорит ведущий исследователь Джудит Хайдебринк. - Нам действительно необходимо иметь терапии для людей, которые уже проявляют симптомы, а также для защиты следующего поколения от проявления симптомов".

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Все по теме:

Лечение, Препараты, Деменция, Потеря памяти, Склероз, Болезнь Альцеймера, T2 Protect AD.
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