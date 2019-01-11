Доказано, что у женщин и мужчин разный порог боли

Новости науки: В зависимости от пола могут существовать различия в запоминании боли как у мышей, так и у людей.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, выяснилось, что мужчины и самцы мышей хорошо помнят ранние болезненные переживания, в результате чего испытывают стресс и повышенную чувствительность, возвращаясь на то место, где испытывали боль. Женщины и самки мышей, напротив, не испытывали стресса из-за их более ранних переживаний боли. Исследователи полагают, что надежная трансляционная природа этого явления поможет им продвинуться в поисках будущих методов лечения хронической боли.

"Мы решили провести эксперимент, изучив гиперчувствительность к боли у мышей, и обнаружили эти удивительные различия в уровнях стресса у самок и самцов. Поэтому мы решили распространить тот же эксперимент на людей, чтобы сравнить результаты. Мы были поражены, когда увидели, что между мужчинами и женщинами наблюдаются те же различия, что и между мышами. Что было еще более удивительным, так это то, что мужчины реагировали сильнее, несмотря на известный факт о том, что женщины более чувствительны к боли, и, как правило, более подвержены стрессу", – утверждают исследователи.

В экспериментах принимали участие 41 мужчина и 38 женщин в возрасте от 18 до 40 лет и несколько подопытных мышей. Их провожали в определенную комнату (или помещали в контейнер для испытаний), где они подвергались низкому уровню боли, вызванной теплом, которое передавалось на заднюю лапу или предплечье. Люди оценивали уровень боли по 100-балльной шкале, а "оценку" мышей ученые считывали по тому, как быстро те пытались убежать от источника тепла. Сразу после этого субъекты испытали более сильную боль. Людей попросили надеть плотно надутый прибор для измерения артериального давления и тренировать руку в течение двадцати минут – 73 из 80 испытуемых оценили уровень дискомфорта более, чем в 50 баллов по 100-балльной шкале. Каждая мышь, в свою очередь, получала инъекцию, которая вызывала боль в их животе в течение примерно тридцати минут.

Чтобы определить, какую роль играет память в переживании боли, на следующий день часть испытуемых вернулись в те же локации, где снова были подвержены тепловому воздействию. В тех случаях, когда их помещали в ту же комнату, что и в предыдущих тестах, мужчины оценивали тепловую боль выше, чем днем ранее, и значительно выше, чем женщины. У самцов мышей, в отличие от самок, возвращающихся в ту же среду, проявлялась повышенная реакция на тепловую боль, в то время как у мышей, помещенных в новую и нейтральную среду, этого не наблюдалось.

Чтобы подтвердить, что боль усилилась из-за воспоминаний о прошлой боли, исследователи ввели в мозг самцов мышей препарат под названием ZIP, который, как известно, блокирует память. Когда исследователи повторили эксперимент, у этих мышей не наблюдалось никаких признаков "запоминания" боли.

"В нашем исследовании впервые было показано отложение в памяти боли с помощью трансляционного подхода, как для грызунов, так и для человека. Если "запоминание" боли действительно выступает движущей силой хронической боли, и мы поймем, как именно происходит этот процесс, мы сможем помочь многим пациентам, вмешавшись в механизмы, лежащие в основе этих воспоминаний", – утверждает первый автор статьи Лорен Мартин (Loren Martin).

По словам ученых, результаты этого исследования подтверждают идею о том, что память прошлой боли может влиять на боль последующую боль. Дальнейшее изучение этого чрезвычайно сильного явления даст исследователям важную информацию, которая может быть полезна для будущего лечения хронической боли.