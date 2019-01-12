Британские ученые создали новый спутник

Новости науки: Задача этого спутника обеспечить работу во всех доступных диапазонах частот, для чего он может прямо в космосе получать новые прошивки.

Британия создала спутник-хамелеон «Eutelsat Quantum» транспортируется на французский завод Airbus. Там пройдет финальный этап сборки, после чего останется дождаться запуска и вывода спутника на орбиту. В космосе он, в теории, сможет подменять любой спутник связи – новые функции будут добавляться путем модернизации ПО прямо в полете.

Все современные спутники, как и их предшественники, по своей сути – одноразовые. Они движутся по заранее определенным маршрутам, несут фиксированный набор инструментов и способны выполнить конечный набор задач. А когда возможности аппарата исчерпаны, он отправляется в утиль, а на его место становится новый спутник, но спроектированный по той же схеме. Даже если речь идет о спутниковой группировке, то они хоть и могут подменять друг друга в критических ситуациях, но все равно остаются однозадачными.

Задача Eutelsat Quantum – обеспечить работу во всех доступных диапазонах частот, для чего он может прямо в космосе получать новые прошивки. И менять мощность своего сигнала, частоту, область покрытия, положение на орбите, чтобы приобретать возможности как охватить наибольшее пространство, так и обслужить небольшой регион на Земле. За такие способности авторы разработки и прозвали спутник «хамелеоном».

Eutelsat Quantum – результат многолетних исследований и разработок Eutelsat, под патронатом ESA, Космического агентства Великобритании и Airbus. Со слов генерального директора Eutelsat, подобные космические аппараты обладают колоссальной гибкостью в работе. За ними будущее – многофункциональные системы связи станут ключевыми элементами во всех отраслях.