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Ученые применили технологию редактирования генов для улучшения антибиотиков

Ученые применили технологию редактирования генов для улучшения антибиотиков
06:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки: Ученые применили CRISP для поиска способов улучшить работу антибиотиков.

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон и сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско использовали инструмент редактирования генов CRISPR для изучения того, какие гены являются мишенями для конкретных антибиотиков. Таким образом они планируют улучшить существующие антибиотики или разработать новые препараты.

Устойчивость болезнетворных патогенов к действующим антибиотикам является растущей проблемой, которая может поставить под угрозу миллионы жизней и стоить более 2 миллиардов долларов в год только в США.

Техника, известная как Mobile-CRISPRi, позволяет ученым проводить скрининг на функцию антибиотиков в широком спектре патогенных бактерий. Система снижает выработку белка из целевых генов, что позволяет исследователям определить, как антибиотики подавляют рост патогенных микроорганизмов. Эти знания могут помочь преодолеть устойчивость к существующим лекарствам.

"Большинство людей, когда они говорят о CRISPR, имеют в виду редактирование генов", — отмечают ученые. Обычно система CRISPR нацелена на ген, где она "разрезает ДНК пополам", — объяснили они. Ген можно редактировать, пока клетка восстанавливает повреждение.

Но на этот раз сотрудники работали с очищенной формой CRISPR, известной как CRISPRi. CRISPRi был спроектирован так, чтобы не разрезать ДНК. Вместо этого он просто нацелен на ДНК, блокируя доступ других белков к конкретному гену.

Исследователи показали, что если они уменьшают количество белка, на которое нацелен антибиотик, бактерии становятся намного более чувствительными к более низким уровням препарата. Таким образом, тысячи генов одновременно могут быть подвергнуты скринингу в качестве потенциальных мишеней для антибиотиков, помогая ученым узнать, как работают антибиотики и как их улучшить.

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Бактерии, ДНК, Антибиотики, CRISP.
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