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Под снегами Арктики обнаружили удивительную находку

Под снегами Арктики обнаружили удивительную находку
11:47 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости науки: Ученые нашли человеческие зубы возрастом 4000 .

Группа археологов наткнулась на зубы древнего человека на территории Арктики. Как признаются сами исследователи, находка стала поистине сенсационной. Этим останкам почти 4000 лет. Благодаря ей ученые могут доказать факт миграции древних людей из Азии в Америку.

Речь идет о зубах, которые обнаружились в пещерах Трейл-Крик (Аляска) в далеком уже 1949 году, однако изучить их как следует удалось только сейчас, с появлением современных технологий генетического анализа.

Самое важное в этой находке то, что зубы принадлежат представителям народа, который известен археологам как древние берингийцы. Эти древние берингийцы существовали, по крайней мере, 9000 лет назад, до возраста экземпляра Трейл-Крик, и, похоже, это население, которое сохранило свою индивидуальность и целостность.

Раньше Аляска и Азия соединялись так называемым Беринговым сухопутным мостом. Именно через этот пост древние люди передвигались из Азии в Америку.

"Человеческие останки в целом довольно редко встречаются в арктических регионах - таковы уж особенности северной местности. А останки, которым около четырех тысяч лет - это вообще очень особенная находка", - говорит сотрудник Службы национальных парков США, Джефф Рейсич.

"Перед нами раскрыт весь геном этого древнего человека", - сказал археолог.

По его словам, чтобы сделать такое сенсационное открытие, нужно не только много труда, но и немного удачи.

"Мы уже находили останки древнего берингийца - кости, которым примерно одиннадцать тысяч лет, покоились в четырех сотнях миль отсюда. То есть, ареал этой популяции был весьма и весьма широким.

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Все по теме:

Арктика, Находка, Находка под снегами Арктики, Человеческие зубы возрастом 4000 лет.
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