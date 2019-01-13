Температура океана растет быстрее, чем считали ученые

Новости науки: Парниковые газы повышают температуру океанов быстрее, чем предполагали исследователи.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли заявили о том, что парниковые газы повышают температуру океана гораздо быстрее, чем считалось ранее. Эти данные свидетельствуют о том, что слухи о замедлении или "перерыве" в глобальном потеплении за последние 15 лет были необоснованными.

Температура океана служит в качестве критического маркера глобального потепления, поскольку около 93% избыточной солнечной энергии, которая задерживается парниковыми газами, накапливается в мировых океанах. Кроме того, в отличие от суши, температура океана не зависит от межгодовых изменений, вызванных Эль-Ниньо или извержениями вулканов.

Батальон из почти четырех тысяч роботов под названием "Арго" дрейфует по мировому океану, каждые несколько дней погружаясь на глубину двух тысяч метров. Роботы измеряют температуру океана, показатели солености и кислотности. Роботы предоставляют данные о водной части планеты с 2000-х годов.

В своей работе исследователи рассчитали температуру океана до 1970 года, а затем воспользовались новыми методами для исправления ошибок калибровки и смещений в данных как в показаниях "Арго", так и батитермографов. Ученые приняли во внимание тот факт, что теплеющий океан выделяет кислород в атмосферу. Это помогло им рассчитать потепление океана, высчитав изменения концентрации кислорода в атмосфере. Исследование также учитывало другие факторы, такие как сжигание ископаемого топлива, которые также изменяют уровни кислорода в атмосфере.

В результате ученые установили, что тренды содержания тепла в океане соответствуют прогнозируемым ведущими моделями изменения климата, а общее потепление океана ускоряется.

Согласно существующим моделям изменений климата, при условии, что количество выбросов парниковых газов в атмосферу не снизится, к концу столетия температура двух тысяч метров мирового океана поднимется на 0,78 градуса Цельсия. При этом тепловое расширение, вызванное этим повышением температуры, поднимет уровень моря на 30 сантиметров. Более теплый океан также станет причиной более сильных ураганов и экстремальных осадков.