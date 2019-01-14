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Ученые определили, когда у мозга появляется способность формировать воспоминания

Ученые определили, когда у мозга появляется способность формировать воспоминания
02:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки: Исследование также позволило подробнее изучить "детскую амнезию".

Как и когда возникает способность формировать и хранить воспоминания — это тема, представляющая большой интерес для нейробиологов. Исследователи Йельского университета определили три стадии развития мозга, которые происходят до того, как могут сформироваться эпизодические воспоминания.

Йельские ученые измерили активность мозга в гиппокампе новорожденных крыс и обнаружили, что в начале третьей недели постнатальной жизни не было никаких признаков нейронной активности, которая позволила бы животному связывать последовательные события во времени или пространстве.

"Они постоянно в настоящем, — объясняет Джордж Драгои, доцент кафедры психиатрии и нейробиологии, автор нового исследования, -  Эта стадия соответствует человеческому состоянию детской амнезии — неспособности правильно кодировать и хранить эпизодические воспоминания о событиях в младенчестве и раннем развитии, чтобы их можно было вспомнить во взрослом возрасте."

Йельские ученые также определили изменения в архитектуре мозга на третьей неделе жизни грызунов, которые позволили бы мозгу кодировать различные события, используя врожденные паттерны нейрональной активности. Тем не менее, они не смогли обнаружить никаких свидетельств длительных изменений в этих паттернах. В начале четвертой недели постнатальной жизни мозг крысы показал начало сетевой активности, которая позволила бы ей фиксировать "уникальный опыт в пространстве и времени в течение длительного времени".

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Все по теме:

Мозг, Ученые, Воспоминания, Нейробиология.
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