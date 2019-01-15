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Астрономы увидели сжатие черный дыры во время поглощении звезды

Астрономы увидели сжатие черный дыры во время поглощении звезды
06:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Астрономы обнаружили сжимающуюся черную дыру.

Команда ученых из Массачусетского технологического университета заметила необычное явление: при поглощении звезды черная дыра сжалась в несколько тысяч раз.

В марте 2018 года инструмент NASA, установленный на Международной космической станции (МКС), примерно в 10 тысячах световых лет от Земли заметил черную дыру, поглощающую звезду. Произошедшее впоследствии оказалось странным даже по меркам сверхплотных небесных тел, из которых не способен выбраться свет: черная дыра начала сжиматься.

Согласно записи в блоге Массачусетского технологического института (МТИ) об этой находке, которая, в свою очередь, недавно была описана в журнале Nature, корона черной дыры MAXI J1820+070 — окружающее ее кольцо из частиц — стала значительно меньше, чем была.

По словам сотрудников МТИ, изначально она была размером примерно со штат Массачусетс, а в итоге сжалась всего до 10 километров. Стоит упомянуть, что этот космический монстр в десять раз массивнее Солнца, а в момент обнаружения он находился в процессе поглощения целой звезды.

Джек Стайнер, физик из Института астрофизики и космических исследований МТИ, рассказал, что эти наблюдения стали большим открытием в пока молодой области изучения черных дыр.

"Мы впервые увидели признаки сжатия короны во время определенной фазы эволюции вспышки, — говорит Стайнер. — Корона до сих пор представляла собой тайну, и наше понимание ее сущности все еще шаткое. Однако теперь есть доказательства, что в структуре системы развивается сама корона".

Типичная вспышка может происходить при поглощении черной дырой огромных объемов материала из находящейся рядом звезды. Этот материал накапливается вокруг черной дыры в виде вихря, известного как аккреционный диск. Материал, расположенный ближе всего к черной дыре, вращается быстрее и создает трение, разогревающее диск до невероятных температур.

Новая работа дает представление о важной фазе вспышки черной дыры, известной как переход от твердого состояния к мягкому. Ученым было известно, что в какой-то момент на ранних стадиях вспышки черная дыра переходит из «твердой» фазы, в которой преобладает энергия короны, в «мягкую» фазу, где больший эффект имеет излучение аккреционного диска.

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Все по теме:

НАСА, Астрономия, Черная дыра, MAXI J1820+070.
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