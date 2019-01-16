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Среда, 16.01.2019
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Ученые предсказали катастрофу галактического масштаба

Ученые предсказали катастрофу галактического масштаба
02:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости науки: Наша галактика не сможет существовать вечно.

Ранее эксперты предполагали, что столкновение Андромеды и Млечного Пути произойдёт где-то через 8 млрд лет. Но, согласно последним выводам, данное событие может случиться раньше: к катастрофе будет причастно Большое Магелланово облако, в котором на сегодняшний день происходят некоторые процессы. Возможно, активность связана с черной дырой, образовавшейся посередине карликовой галактики.

Млечный Путь вращается вокруг небольших галактик, которые считаются спутниками. Специалисты заявили, что один спутник (Магелланово облако) за последние полтора миллиарда лет чересчур близко приблизился к нашей галактике.

Со временем дистанция, которая сейчас составляет 163 тыс. световых лет, будет только сокращаться.

Согласно последним наблюдениям, Магелланово облако имеет куда большую массу. В нем определенно есть черная дыра, которая характеризуется большой гравитацией. Как отметил ученый Марис Каутун из Даремского университета, при столкновении галактик черная дыра «проснется». Млечный Путь превратится в активное ядро.

В случае катастрофы есть шанс, что наша Солнечная система не пострадает. Однако имеется и другая версия экспертов, согласно которой Солнечная система выйдет за пределы галактики, оказавшись в пустом пространстве без звёзд.

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Наука, Галактика, Млечный путь, Новости науки, Катастрофа галактики.
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