Ученые предсказали катастрофу галактического масштаба

Новости науки: Наша галактика не сможет существовать вечно.

Ранее эксперты предполагали, что столкновение Андромеды и Млечного Пути произойдёт где-то через 8 млрд лет. Но, согласно последним выводам, данное событие может случиться раньше: к катастрофе будет причастно Большое Магелланово облако, в котором на сегодняшний день происходят некоторые процессы. Возможно, активность связана с черной дырой, образовавшейся посередине карликовой галактики.

Млечный Путь вращается вокруг небольших галактик, которые считаются спутниками. Специалисты заявили, что один спутник (Магелланово облако) за последние полтора миллиарда лет чересчур близко приблизился к нашей галактике.

Со временем дистанция, которая сейчас составляет 163 тыс. световых лет, будет только сокращаться.

Согласно последним наблюдениям, Магелланово облако имеет куда большую массу. В нем определенно есть черная дыра, которая характеризуется большой гравитацией. Как отметил ученый Марис Каутун из Даремского университета, при столкновении галактик черная дыра «проснется». Млечный Путь превратится в активное ядро.

В случае катастрофы есть шанс, что наша Солнечная система не пострадает. Однако имеется и другая версия экспертов, согласно которой Солнечная система выйдет за пределы галактики, оказавшись в пустом пространстве без звёзд.