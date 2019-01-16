У двойной звезды обнаружили развернутый боком протопланетный диск

Новости науки: Газопылевой диск наблюдается практически у всех молодых звезд, и во многих из них впоследствии появляются полноценные планеты.

Как правило, полноценные планеты сохраняют исходную плоскость вращения и движутся вместе со своей материнской звездой. Однако известны и случаи "рассинхронизации": иногда сам протопланетный диск оказывается развернут со своей первоначальной плоскости вращения. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, описывается первый такой случай, который удалось наблюдать в двойной звездной системе.

Астроном из британского Уорикского университета Грант Кеннеди (Grant Kennedy) и его коллеги использовали расположенные в Чили радиотелескопы ALMA для наблюдения за системой HD 98800, состоящей из четырех гравитационно связанных звезд и расположенной почти в 150 световых годах от Земли. В самой системе ученым удалось различить отдельно вращающуюся тесную пару звезд солнечного типа, окруженную газопылевым диском размерами, сравнимыми с наш астероидный пояс.

Разогретая материя протопланетных дисков хорошо различима с Земли в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. Это позволило астрономам различить его в двойной системе HD 98800BaBb и определить его ориентацию. Она оказалась почти строго перпендикулярна плоскости, в которой происходит вращение самих материнских звезд. Если газопылевой диск когда-нибудь сформирует полноценные планеты, то появятся они в чрезвычайно необычных условиях.

"Возможно, самое интересное в этой находке — то, что в диске обнаруживаются некоторые признаки, которые у одиночных звезд обычно свидетельствуют о росте пылевых частиц, — говорит Грант Кеннеди. — Мы связываем это с формированием планет, которое как минимум способно стартовать даже в таком "полярном" диске в двойной системе. И если оно сможет пройти до конца, значит, нам предстоит обнаружить целую популяцию планет в подобных дисках и оценить странности их сезонных изменений климата".

В самом деле, при такой необычной орбитальной конфигурации в течение года обе звезды будут совершать и вертикальное, и горизонтальное движение по небосводу, а в определенные моменты видна будет лишь одна из них. И это не считая светящейся полосы еще не расчистившегося газопылевого диска, вздымающейся над горизонтом. По словам ученых, экватор планеты должен переживать значительные колебания освещенности и температуры, а полярные области — сезоны, продолжающиеся годами.