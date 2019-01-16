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Ученые смогли остановить распространение опухоли

Ученые смогли остановить распространение опухоли
12:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые достигли результата и клетки рака груди превратили в жир.

Исследователи из Базельского университета (Швейцария) провели опыты на мышах, которым вживили клетки рака груди человека, и, благодаря комбинации двух препаратов, превратили их в жировые клетки, остановив метастазирование. Работа опубликована в журнале Cancer Cell. 

Эксперименты биологов основывались на процессе, названном эпителиально-мезенхимальным переходом. Он подразумевает переход клеток эпителиальной ткани, которая выстилает поверхность тела, включая слизистые оболочки внутренних органов, в мезенхиму — совокупность клеток мезодермального происхождения. Клетки мезенхимы способы превращаться в иные — например, в соединительную ткань или кровеносные сосуды. Раковые клетки используют этот механизм, а также обратный (мезенхимально-эпителиальный переход) для распространения по всему организму. Авторам удалось его остановить. 

Они привили мышам агрессивную форму рака груди человека, а в качестве лечения использовали комбинацию двух препаратов: росиглитазона (применяется против диабета) и траметиниба, имеющего противораковые свойства. Эти два средства останавливали оба перехода и вызывали процесс, известный как липогенез — превращение в клетки жира. 

Эффективность такой терапии не абсолютна: не все раковые клетки превратились в жировые, но измененные уже не обращались в первоначальную форму. Первый автор статьи Герхард Христофори (Gerhard Christofori) отметил другую важную особенность — трансформированные клетки больше не пролиферировали (разрастание ткани).

Предложена новая "теория тысячи мозгов"

Авторы отметили, что оба препарата уже одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Это упрощает процедуру клинических испытаний, которые должны начаться в ближайшее время. Если они пройдут удачно, этот вид лечения можно будет совместить с химиотерапией для более эффективного избавления от рака. 

Недавно биологи из Базельского университета сообщили об обнаружении вещества, предотвращающего распространение метастазов при раке молочной железы. Его вскоре планируют испытать на людях.

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Опухоль, Наука, Рак груди, Жир, Распостранение опухоля, Клетки рака груди.
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