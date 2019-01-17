Ученые выяснили, что значат полоски на зебре

Новости науки: Такой окрас защищает зебр от насекомых.

Ученые сумели определить, зачем зебрам столь «неординарный» наряд. Как оказалось, от хищников он не маскирует, но зато защищает от насекомых.

Эксперимент проводили ученые из Будапештского университета. Исследователи выставили на открытый воздух несколько манекенов, один из которых был черно-белым, а другой – однотонный. Согласно теории, полосы способствуют рассеиванию света, вследствие чего насекомым сложнее увидеть жертву. И это, к слову, подтвердилось на практике: на однотонного манекена кровососы садились в 10 раз чаще.

Африканские и австралийские аборигены следуют примеру зебр: они тоже наносят на тело различные узоры, которые, к тому же, помогают всем различать, к какому племени относится человек.

В жарких регионах особенно важно защищаться от насекомых, так как они переносят различные заболевания. Особенно опасны слепни: они вызывают болезненный зуд и часто заражают людей. В ходе экспериментов было выяснено, что слепни зачастую «охотятся» на животных с темной окраской.

Имеется теория, что по полоскам зебры способны идентифицировать сородичей. Правда, официального подтверждения этой мысли нет.