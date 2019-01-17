Ученые рассказали, что 60% известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения

Новости науки: В ходе нашего исследования выяснилось, что риск исчезновения среди всех сортов кофе довольно высок - почти 60 процентов.

Главной угрозой для большинства видов кофе исследователи называют сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов, а также изменение климата, грибок и вредителей.

Опасная комбинация нескольких факторов — изменение климата, вирусы и вырубка лесов — постепенно создает многомиллиардной индустрии прямую угрозу существования. Исследователи из британского Kew Gardens подсчитали, что из 124 известных видов кофе около 60 процентов находятся под угрозой исчезновения. В некоторых регионах ситуация особенно тяжелая. Например, на Мадагаскаре и островах Индийского океана более 71 процента диких сортов кофе находятся под угрозой. Среди главных "врагов" кофе ученые выделяют изменение климата, грибок Hemileia vastatrix, который вызывает некоторые болезни растения, а также насекомых, таких как кофейный жук Hypothenemus hampei. Однако главной угрозой для большинства диких видов кофе исследователи считают сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов.

"Это намного выше обычных, приемлемых показателей риска исчезновения для растений и ставит их в один ряд с исчезающими видами", — утверждает ведущий автор исследования Аарон Дэвис (Aaron Davis). Сама работа опубликована в журнале Science Advances.

Используя новейшие методы компьютерного моделирования, Дэвис и его команда выяснили, что около 75 видов кофе могут исчезнуть. Из этого числа у 13 видов критический уровень риска, 40 находятся под угрозой исчезновения и еще 22 квалифицированы как уязвимые. Помимо этого, команда исследователей изучила состав ботанических коллекций научных институтов и выяснила, что лишь 55 процентов всех диких видов кофе необходимо для сохранения видов, их исследования и возможного использования для генетического редактирования. Существующие заповедники и национальные парки обеспечивают защиту 72 процентам всех видов.

Очевидно, что не все эти виды — те самые, которые попадают в вашу кружку каждое утро, но в природе генетическое разнообразие служит решающим фактором для дальнейшего существования. Прямо сейчас мир полагается только на два вида, чтобы получить свою порцию бодрящего напитка, — арабика (Coffea arabica) и робуста (C. canephora), оба выращивались в течение сотен лет. Арабика, которую собирают в Эфиопии и Южном Судане, без сомнения, считается самой популярной, составляя примерно от 60 до 70 процентов всех продаж кофе по всему миру. Однако теперь, благодаря обезлесению и чувствительности к изменению климата, этот вид также был включен в список исчезающих.

Тем не менее любителям кофе не стоит сильно переживать. У человечества есть шанс исправить ситуацию — при условии, что мы будем действовать быстро, расширяя и защищая естественную среду обитания растения, а также обеспечивая при этом его генетическое разнообразие.

"Как любителю кофе, вам не нужно беспокоиться в краткосрочной перспективе. В своем исследовании мы лишь говорим о том, что в долгосрочной перспективе, если мы не предпримем никаких мер, чтобы сохранить эти ключевые ресурсы, индустрия выращивания кофе будет переживать не самые светлые времена", — уверяет Дэвис.