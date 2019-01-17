Скачать
Четверг, 17.01.2019
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
Новый глава ОБСЕ шокирован после своей первой поездки на Донбасс
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
УХЛ: Донбасс по буллитам обыграл Днепр в матче лидеров
Крещение Господне 2019: традиции, история
Крещение Господне 2019: традиции, история

Ученые рассказали, что 60% известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения

Ученые рассказали, что 60% известных видов кофе находятся под угрозой исчезновения
14:40 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В ходе нашего исследования выяснилось, что риск исчезновения среди всех сортов кофе довольно высок - почти 60 процентов.

Главной угрозой для большинства видов кофе исследователи называют сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов, а также изменение климата, грибок и вредителей.

Опасная комбинация нескольких факторов — изменение климата, вирусы и вырубка лесов — постепенно создает многомиллиардной индустрии прямую угрозу существования. Исследователи из британского Kew Gardens подсчитали, что из 124 известных видов кофе около 60 процентов находятся под угрозой исчезновения. В некоторых регионах ситуация особенно тяжелая. Например, на Мадагаскаре и островах Индийского океана более 71 процента диких сортов кофе находятся под угрозой. Среди главных "врагов" кофе ученые выделяют изменение климата, грибок Hemileia vastatrix, который вызывает некоторые болезни растения, а также насекомых, таких как кофейный жук Hypothenemus hampei. Однако главной угрозой для большинства диких видов кофе исследователи считают сокращение ареала их произрастания из-за повальной вырубки лесов. 

"Это намного выше обычных, приемлемых показателей риска исчезновения для растений и ставит их в один ряд с исчезающими видами", — утверждает ведущий автор исследования Аарон Дэвис (Aaron Davis). Сама работа опубликована в журнале Science Advances. 

Используя новейшие методы компьютерного моделирования, Дэвис и его команда выяснили, что около 75 видов кофе могут исчезнуть. Из этого числа у 13 видов критический уровень риска, 40 находятся под угрозой исчезновения и еще 22 квалифицированы как уязвимые. Помимо этого, команда исследователей изучила состав ботанических коллекций научных институтов и выяснила, что лишь 55 процентов всех диких видов кофе необходимо для сохранения видов, их исследования и возможного использования для генетического редактирования. Существующие заповедники и национальные парки обеспечивают защиту 72 процентам всех видов. 

Очевидно, что не все эти виды — те самые, которые попадают в вашу кружку каждое утро, но в природе генетическое разнообразие служит решающим фактором для дальнейшего существования. Прямо сейчас мир полагается только на два вида, чтобы получить свою порцию бодрящего напитка, — арабика (Coffea arabica) и робуста (C. canephora), оба выращивались в течение сотен лет. Арабика, которую собирают в Эфиопии и Южном Судане, без сомнения, считается самой популярной, составляя примерно от 60 до 70 процентов всех продаж кофе по всему миру. Однако теперь, благодаря обезлесению и чувствительности к изменению климата, этот вид также был включен в список исчезающих.

Предложена новая "теория тысячи мозгов"

Тем не менее любителям кофе не стоит сильно переживать. У человечества есть шанс исправить ситуацию — при условии, что мы будем действовать быстро, расширяя и защищая естественную среду обитания растения, а также обеспечивая при этом его генетическое разнообразие. 

"Как любителю кофе, вам не нужно беспокоиться в краткосрочной перспективе. В своем исследовании мы лишь говорим о том, что в долгосрочной перспективе, если мы не предпримем никаких мер, чтобы сохранить эти ключевые ресурсы, индустрия выращивания кофе будет переживать не самые светлые времена", — уверяет Дэвис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Кофе, Угроза, Известные виды кофе, Виды кофе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
02 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
04 Рада приняла важный церковный закон: что изменится для украинцев
05 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис
Укрзализныця запускает новый онлайн-сервис
Депутаты подтвердили продление моратория на продажу земли
Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
На одной из сторон Титана заметили следы дождей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь