Биологи провели масштабное исследование микробиома человека

Новости науки: Образцы собирали в самых разных уголках мира, всего в исследование вошли 32 страны.

Биологи из Трентского университета (Италия) провели масштабное исследование микробиома человека и нашли почти четыре тысячи новых видов микроорганизмов. Большая часть из них принадлежала "незападному населению".

Руководивший исследованием Никола Сегата (Nicola Segata) рассказал: "Наш микробиом эволюционировал вместе с нами на протяжении миллионов лет, но недавний переход к западному образу жизни, включающему лучшую гигиену, доступ к антибиотикам и диету с высоким содержанием жиров, мог оказать влияние на наш кишечник и изменить симбиоз микробиома и человека".

Микробиом - совокупность микроорганизмов, живущих с человеком в симбиозе в разных частях тела, таких как кишечник, ротовая полость или репродуктивная система. Несмотря на тщательные исследования микробиома, ученые догадывались, что большая часть микроорганизмов остается неизвестной. Авторы изучили микробиом жителей 32 стран, в числе которых США, Китай, Израиль, Швеция и Дания. Семь наборов данных получили из невестернизированных стран вроде Монголии, Танзании и Фиджи.

Исследование коснулось четырех областей: кожи, кала, влагалища и полости рта. Специалисты составили каталог из 154 723 микробных геномов. Они перечислили 4 930 видов, 77 процентов которых оказались абсолютно новыми. По словам Николы Сегаты, команда надеялась найти неизвестные виды, но полученное количество превзошло все их ожидания. Большая часть из них оказалась у жителей "незападных стран". Биологи считают, так получилось из-за того, что их образ жизни способствует большему разнообразию в кишечной среде. В дальнейшем исследование поможет понять причины распространения аллергии и аутоиммунных заболеваний.

Ранее исследователи из компании InSilico Medicine разработали метод с использованием машинного обучения, позволяющий с погрешностью всего в четыре года определить возраст человека по бактериям в его кишечнике. Кроме того, алгоритм выделил 39 видов кишечных бактерий, которые были наиболее важными в прогнозировании возраста.