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Разрушения пчелиных семей: ученые назвали главную причину

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Разрушения пчелиных семей: ученые назвали главную причину
14:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Основными виновниками синдрома разрушения пчелиных колоний оказались паразитические клещи, поражающие жировое тело насекомых.

Пчелы - важнейшие опылители растений, жизненно необходимые для роста многих сельскохозяйственных культур. Тем тревожнее продолжающиеся уже несколько десятилетий их вымирание и массовый исход из ульев. Синдром разрушения пчелиных семей активно исследуется учеными, которые называют три его возможные причины: нехватка или недостаточное разнообразие питания, распространение паразитических клещей варроа, а также токсическое действие распыляемых пестицидов, прежде всего неоникотиноидов. Обеспокоенные проблемой власти Евросоюза собираются даже запретить их использование.

Однако группе профессора Мэрилендского университета, известного эксперта в области здоровья пчел Денниса Ван-Энгельсдорпа (Dennis vanEngelsdorp) удалось показать, что три эти причины отнюдь не равнозначны, а в корне синдрома разрушения пчелиных семей лежат паразиты, вызывающие варроатоз. До сих пор считалось, что эти клещи лишь высасывают гемолимфу, ослабляя зараженную пчелу и распространяя микробные инфекции. Однако в статье, опубликованной в журнале PNAS, ученые сообщают, что на самом деле целью клеща выступает жировое тело пчел.

Этот орган насекомых накапливает питательные вещества и участвует в их обмене, а также фильтрует гемолимфу от токсинов. "Это не как комар опустился на вас и выпил немного крови, - говорит один из авторов работы Самуэль Рамси (Samuel Ramsey). - Это больше похоже на то, как если бы комар добрался до вашей печени, выпил ее всю и полетел дальше". Ученые считают, что таким образом поражение клещом открывает путь для действия следующих факторов: разрушенное жировое тело не позволяет даже нормально питающейся пчеле получать все необходимые вещества, к тому же оно не способно эффективно нейтрализовывать поступающие токсины, включая инсектициды.

Авторы добавляют, что ранее американский энтомолог Ален Коэн (Allen Cohen) уже публиковал сообщение о питании клещей варроа жировым телом, однако его статья осталась незамеченной. По словам Рамси, заблуждение возникло благодаря нескольким статьям еще советских ученых. Переведенные на английский в 1970-х, они стали источником ложных сведений о питании клещей гемолимфой и до сих пор не проверялись.

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Клещи, Пчелы, PNAS, Ален Коэн, Самуэль Рамси, Варроа.
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