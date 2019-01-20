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Ученые хотят отредактировать гены помидоров, чтобы заменить ними перец чили

Ученые хотят отредактировать гены помидоров, чтобы заменить ними перец чили
02:34 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости науки: Учёные пробуют использовать генное редактирование, чтобы сделать помидоры жгучими, как перец чили.

Специалисты по физиологии растений пытаются создать первый в мире острый помидор, используя для этого инструмент редактирования генов Crispr-Cas9.

Исследователи из Бразилии и Ирландии стремятся активировать гены в томатах, которые вызывают ощущение жжения и остроты, как перец чили.

Они обнаружили, что гены капсаициноидов уже существуют в томатах, но эти фрукты нуждаются в генном редактировании, чтобы огненные нотки оживали и давали нам отчётливое чувство жжения во время еды.

Предложенный процесс, впервые описанный в журнале Trends in Plant Science, объясняет, что помидоры с такими же качествами, как и у перца чили, вероятно, окажутся революционной новинкой для сельского хозяйства.

Урожайность томатов примерно в 30 раз выше, чем урожайность перца чили, поэтому их выращивание является более эффективным, производительным и экономически выгодным.

"Подтверждением концепции является то, что мы можем перенести уникальные качества эндемичного менее распространённого растения на другое, более широко распространённое", — заявил Лазаро Перес, один из соавторов исследования и профессор физиологии растений в Университете Сан-Паулу.

В исследовательской работе говорится, что помидоры являются прекрасным видом для селекции, поскольку очень хорошо поддаются биотехнологическим манипуляциям.

Перец же требует определённых условий выращивания для производства семян. Семена этой культуры не всегда наследуют родительские признаки, а это означает, что вкусовые качества и острота не всегда соответствуют ожиданиям.

Типичный урожай острого перца составляет около трёх тонн с гектара, и на его выращивание уходит от четырёх до пяти месяцев. Помидоры же дают урожай примерно до 110 тонн с гектара, и цикл их выращивания занимает всего 120 дней.

Агостин Цогон из Федерального университета Викозы в Бразилии — соавтор исследования — сказал в интервью изданию Guardian: "Можно производить [капсаициноиды] более экономичным способом. Все гены, которые производят капсаициноиды, у томата уже есть, просто они не активны. В этом и состоит забавная сторона … есть потенциально интересные приложения для сельского хозяйства".

До получения семян острых томатов пока ещё далеко, но учёные действительно считают, что это реально возможно, и фермеры однажды смогут выращивать жгучие версии этих фруктов по всему миру.

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Помидоры, Генная инженерия, Перец чили, CRISPR, Генное редактирование.
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