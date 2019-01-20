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Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Ученые обнаружили удивительную находку

Ученые обнаружили удивительную находку
14:39 Сегодня Телеграф hronika.info

Новости науки: Археологи обнаружили останки человека с необычной формой черепа.

Сообщается о том, что археологи обнаружили в Назрани, Ингушетия, череп доисторического человека. Причем этот череп оказался достаточно странной, нетипичной для современных людей, формы. Помимо этого, были обнаружены многочисленные кости диких животных и человеческие останки. Это позволило сделать вывод о том, что археологи нашли захоронение, относящееся к так называемому бронзовому веку.

Оказалось, что скелет, который обнаружили археологи, принадлежит женщине. Деформация черепа практически наверняка была признаком особого статуса барышни, ее привилегированного положения в первобытном обществе. Возможно, она относилась к касте местной знати. Такой обычай был характерен для многих древних народов.

Для того, чтобы придать черепу неприродную форму, древние народы использовали самые разные методы. Зачастую человеку в младенчестве бинтовали голову особым способом, после чего человек носил такую повязку несколько первых лет жизни. Со временем это придавало черепу вытянутую форму. Археологи напомнили, что бинтование черепа было присуще племенам с разных континентов.

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Ученые, Находка, Раскопки, Останки, Черепа, Останки человека.
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