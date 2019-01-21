Контрацептивы для москитов: Ученые придумали, как можно спасти миллионы людей

Новости науки: "Контроль рождаемости" москитов спасёт миллионы человеческих жизней.

Для людей москитные комары являются самыми смертоносными обитателями планеты Земля — ежегодно около миллиона человек умирают от болезней в результате заражения этими назойливыми насекомыми.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении переносимых москитами болезней, таких как малярия и лихорадка Зика, группа учёных из Аризонского университета решила заняться непосредственно москитами. Они обнаружили протеин, играющий, по-видимому, важную роль в их размножении, и эта находка может помочь в создании "контрацептора" для этих крохотных убийц.

Отчёт об открытии протеина "Фактор формирования оболочки яйца 1" (Eggshell Organizing Factor 1 или EOF-1) опубликован в журнале PLoS Biology.

Сначала учёные идентифицировали 40 генов, уникальных для москитов. Затем они применили метод "РНК-интерференция" (RNAi) для последовательной блокировки этих генов.

Оказалось, что блокировка EOF-1 влияет на формирование оболочки яйца москита и приводит к смерти эмбрионов. При этом одна "инъекция" RNAi действовала на москита всю его оставшуюся жизнь.

Исследователи полагают, что вещество, ингибирующее протеин EOF-1, может выполнять роль контрацептива для москитов.

"Со времён широкого применения ДДТ известно, что сокращение популяции москитов приводит к снижению заболеваемости людей, — говорит исследователь Роджер Мисфелд. — Это будет инструмент нового поколения, который можно будет наносить на противомоскитные сетки и другие излюбленные для москитов места".

Это не первое исследование, делающее москитов мишенью в борьбе с болезнями, и его результаты дают возможность разработать экологически безопасные для окружающей среды методы.

Редактирование генов показывает свою эффективность в уничтожении популяций москитов, но в то же время эта технология способна непредсказуемо изменить экосистему. Однако, поскольку EOF-1 существует только у москитов, действующие на него вещества не будут влиять на другие организмы при их применении в дикой природе.