Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Нападение на миротворцев в Мали: Генсек ООН сделал заявление
Нападение на миротворцев в Мали: Генсек ООН сделал заявление
Переименование Македонии: Протестующие в Греции требуют референдума
Протестующие в Греции требуют референдума
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Продюсер фильмов &quot;Рэмбо&quot;, &quot;Терминатор&quot; и &quot;Судья Дредд&quot; умер на 75-ом году жизни
Продюсер фильмов "Рэмбо", "Терминатор" и "Судья Дредд" умер на 75-ом году жизни

Контрацептивы для москитов: Ученые придумали, как можно спасти миллионы людей

Контрацептивы для москитов: Ученые придумали, как можно спасти миллионы людей
01:39 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости науки: "Контроль рождаемости" москитов спасёт миллионы человеческих жизней.

Для людей москитные комары являются самыми смертоносными обитателями планеты Земля — ежегодно около миллиона человек умирают от болезней в результате заражения этими назойливыми насекомыми.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении переносимых москитами болезней, таких как малярия и лихорадка Зика, группа учёных из Аризонского университета решила заняться непосредственно москитами. Они обнаружили протеин, играющий, по-видимому, важную роль в их размножении, и эта находка может помочь в создании "контрацептора" для этих крохотных убийц.

Отчёт об открытии протеина "Фактор формирования оболочки яйца 1" (Eggshell Organizing Factor 1 или EOF-1) опубликован в журнале PLoS Biology.

Сначала учёные идентифицировали 40 генов, уникальных для москитов. Затем они применили метод "РНК-интерференция" (RNAi) для последовательной блокировки этих генов.

Оказалось, что блокировка EOF-1 влияет на формирование оболочки яйца москита и приводит к смерти эмбрионов. При этом одна "инъекция" RNAi действовала на москита всю его оставшуюся жизнь.

Исследователи полагают, что вещество, ингибирующее протеин EOF-1, может выполнять роль контрацептива для москитов.

"Со времён широкого применения ДДТ известно, что сокращение популяции москитов приводит к снижению заболеваемости людей, — говорит исследователь Роджер Мисфелд. — Это будет инструмент нового поколения, который можно будет наносить на противомоскитные сетки и другие излюбленные для москитов места".

Это не первое исследование, делающее москитов мишенью в борьбе с болезнями, и его результаты дают возможность разработать экологически безопасные для окружающей среды методы.

Редактирование генов показывает свою эффективность в уничтожении популяций москитов, но в то же время эта технология способна непредсказуемо изменить экосистему. Однако, поскольку EOF-1 существует только у москитов, действующие на него вещества не будут влиять на другие организмы при их применении в дикой природе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Москиты, Биология, Инфекции.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
02 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
03 Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки
04 Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
05 Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали
8 миротворцев ООН убиты вследствие атаки боевиков в Мали
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь