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Стало известно, что каракатицы способны обучаться еще в яйце

Стало известно, что каракатицы способны обучаться еще в яйце
09:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Биологи обнаружили, что зародыши каракатицы, развиваясь в прозрачной оболочке яйца, уже наблюдают окружающий мир и реагируют на появление хищников.

Казалось бы, у животного, которое еще лишь развивается в яйце, мало возможностей для противодействия хищникам. Однако каракатицы Sepia pharaonis, населяющие Индийский океан и его окрестности, оказались способны защищаться уже в таком "нежном" возрасте. Они лишь замирают внутри своей оболочки и задерживают дыхание; но и такие способности удивительны у еще не появившихся на свет существ.

Биологи уже демонстрировали, что каракатицы, еще развиваясь в яйце, уже реагируют на некоторые внешние стимулы, такие как освещение. Однако новая работа Анны-Софи Дармальяк (Anne-Sophie Darmaillacq) и ее коллег из Франции и Тайваня показала, что моллюски в этом возрасте уже определяют и сигналы опасности, реагируя на них соответственно. 

В самом деле, каракатицы далеко не самые заботливые родители. Самцы вовсе ограничиваются оплодотворением, а самки покидают яйца, пристроив их в подходящем укрытии. Сквозь прозрачную оболочку видны формирующиеся животные - да и им самим все вокруг неплохо видно. Однако возможностей для реакции на увиденное у них остается не так много. Поместив такие зародыши в безопасный прозрачный контейнер, ученые положили его в аквариум с иглобрюхой рыбой - обычным охотником за потомством каракатиц. Это позволило наблюдать, как моллюски замирают внутри яиц и даже задерживают дыхание - "авось пронесет".

Такая реакция оказалась избирательной: если на месте иглобрюхого хищника в аквариум помещали безобидную рыбу-клоуна, поведение каракатиц практически не изменялось. Зато реагировали они на появление в воде чернил - характерного средства защиты головоногих - прятались, словно при появлении настоящего хищника. Более того, продолжительное (в течение четырех суток) присутствие чернил словно делало зародыши более "нервными", и они начинали реагировать замиранием даже на рыбу-клоуна.

По словам авторов, пока что это единственный пример обучения беспозвоночных животных еще в ходе эмбрионального развития. До сих пор оно наблюдалось лишь у позвоночных.

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Ученые, Наука, Биологи, Биология, Каракатица, Sepia pharaonis.
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