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Ученые усомнились в существовании Планеты Х

Ученые усомнились в существовании Планеты Х
09:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Далеко не все специалисты согласны с этой гипотезой, выдвигая другие объяснения орбитальным аномалиям ТНО.

Ученые выдвинули новую альтернативу гипотетической девятой планете Солнечной системы: те же данные могут объясняться действием облака мелких транснептуновых объектов.

Плутон и другие ледяные тела, лежащие в Поясе Койпера и еще дальше за ним, на самых дальних границах Солнечной системы, называют транснептуновыми объектами (ТНО). В последние годы среди них обнаружено несколько десятков тел, которые выделяются необычными вытянутыми орбитами. Знакомое нам устройство Солнечной системы с восемью планетами никак не вяжется с этими аномалиями. Поэтому часто их связывают с влиянием гравитации гипотетической девятой планеты. 

По существующим оценкам, она должна быть в несколько раз крупнее Земли и раз в 10 массивнее, совершая полный оборот вокруг Солнца за 15 тысяч наших лет. Однако наблюдать Планету Икс так до сих пор и не удается. Одна из версий рассматривается и в новой статье, готовящейся к публикации в Astronomical Journal. 

Авторы публикации — профессор Американского университета в Бейруте Жихад Тума (Jihad Touma) и Антраник Сефилиан (Antranik Sefilian) из Кембриджского университета — предположили, что тот же эффект может вызывать гравитация обширного диска мелких ледяных тел, вращающегося за орбитой Нептуна. Имея массу, сравнимую с массой возможной Планеты Икс, такой диск был бы действительно практически невидим для современных инструментов, и при этом создавал аномалии в движениях близких объектов. 

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Авторы провели первое моделирование орбитальной динамики ТНО, в котором удалось учесть и притяжение планет-гигантов внешних областей Солнечной системы, и гравитацию в самом гипотетическом диске ледяных тел. "Если удалить девятую планету и заменить ее множеством малых тел, разбросанных по обширному пространству, то их коллективное притяжение с приводит к появлению тех же вытянутых орбит, какие мы наблюдаем у некоторых ТНО", — резюмирует Сефилиан. 

Заметим, что по существующим сегодня расчетам, совокупная масса ТНО составляет лишь около 0,1-0,2 от массы Земли. Таким образом, новая гипотеза, озвученная астрономами, с одной стороны, избавляет нас от необходимости вводить до сих пор не обнаруженную планету, но с другой — требует и серьезно пересмотреть наши представления о том, что происходит на самых дальних окраинах Солнечной системы.

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Планета Х, Существование Планеты Х, Планета Икс.
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