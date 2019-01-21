Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)

Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок. Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения. Следующего подобного зрелища следует ожидать около 9-10 лет.