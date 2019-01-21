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Понедельник, 21.01.2019

Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)

Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок. Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения. Следующего подобного зрелища следует ожидать около 9-10 лет.
Фото: pixabay.com
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Луна, Видео, Затмение, Природное явление, Кровавая Луна, 21 января 2019, Лунное затмение 2019.
20:17 Сегодня Телеграф
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