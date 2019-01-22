Ученые получили электричество и водород из углекислого газа

Новости науки: Ученые превратили выбросы углерода в полезную энергию.

Команда исследователей, связанных с Национальным институтом науки и технологий Ульсана, разработала систему, которая производит электричество и водород, одновременно устраняя углекислый газ, который является основным источником глобального потепления.

Результаты презентовала Школа энергетики и химической инженерии при институте. В этой работе группа представила гибридную систему, которая может непрерывно производить электрическую энергию и водород за счет эффективной конверсии углекислого газа и стабильной работы в течение более тысячи часов после самопроизвольного растворения вещества в водном растворе.

"В последнее время технологиям утилизации углерода уделяется большое внимание, поскольку они обеспечивают пути решения проблемы глобального изменения климата, — отмечает профессор Ким, руководитель группы. — Ключом к этой технологии является простое преобразование химически стабильных молекул диоксида углерода в другие материалы".

Значительная часть выбросов диоксида углерода человеком поглощается океаном и превращается в кислоту. Исследователи сосредоточились на этом явлении и пришли к идее его превращения в воду, чтобы вызвать электрохимическую реакцию. В случае, если система аккумуляторов создается на основе этого явления, электричество можно производить путем удаления газа.

Новая гибридная система, как и топливный элемент, состоит из катода (натрия), сепаратора и анода (катализатора). В отличие от других батарей, катализаторы находятся в воде и соединены с катодом проводом. Когда диоксид углерода впрыскивается в воду, начинается реакция по его устранению и созданию электричества.