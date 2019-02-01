Не были вегетарианцами: Новое исследование пролило свет на происхождение панд

Новости науки: Ученые выяснили, чем питались предки китайских больших панд.

Изотопный анализ зубов древних панд показал, что предки современных бамбуковых медведей стали убежденными вегетарианцами совсем недавно, меньше 20 тысяч лет назад. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Мы все давно считали, что предки панд питались исключительно бамбуком на протяжении последних двух миллионов лет. Наше исследование показывает, что это далеко не так – до недавнего времени они ели самую разнообразную пищу, не отличавшуюся от диеты других млекопитающих", — заявил Фувэнь Вей (Fuwen Wei) из Института зоологии КАН в Пекине (Китай).

Большие панды (Ailuropoda melanoleuca) — единственный представитель семейства медвежьих, который питается исключительно растительной пищей. Как правило, в день для выживания ей нужно съесть около 30 килограммов бамбука, что вынуждает этих медведей питаться практически круглосуточно.

Несмотря на статус одной из главных "звезд" мира животных, ученые сегодня почти ничего не знают о том, где и когда жили предки панд, и как именно они перешли на полностью вегетарианскую диету.

Только недавно палеонтологи выяснили, что древнейшие "бамбуковые медведи" жили не в Азии, а на территории Европы, обнаружив их останки в Венгрии. Это в очередной раз заставило ученых задуматься – как панды оказались в Китае, рос ли бамбук в Европе и почему они вымерли в других регионах мира.

Вей и его коллеги нашли неожиданный ответ на многие подобные вопросы, анализируя структуру и изотопный состав дюжины зубов древних панд, найденных в двух уголках провинции Юннань, где эти медведи живут со времен начала ледникового периода.

Как объясняют ученые, форма зубов и челюстей, а также изотопный состав эмали и других их тканей отражают диету млекопитающих в разные годы жизни. В частности, доли изотопов стронция и тяжелого кислорода-18 позволяют определить место обитания человека или животного, а соотношение атомов азота-15 и углерода-13 — то, какой пищей он питался.

Сравнив эти показатели для вымерших панд, двух десятков древних хищников и семи дюжин травоядных существ, ученые пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что диета древних бамбуковых медведей была совершенно не похожей на рацион их современных потомков.

Она не только лишь частично состояла из бамбука и других "лесных" растений, но и находилась посередине между хищниками и травоядными существами, жившими в то же время, что и эти панды. Это, как отмечают ученые, говорит о том, что они были всеядными существами, питавшимися крайне разнообразной растительной и животной пищей.

Что самое интересное, подобная диета была характерна для панд почти до конца ледниковой эпохи, закончившейся примерно 25-20 тысяч лет назад. Это, в свою очередь, объясняет то, почему останки вымерших панд часто находят далеко за пределами Китая и той зоны, где, как сегодня считают ученые, бамбук мог расти в прошлом.

Вдобавок, подобная особенность древних панд говорит о том, что их современные потомки перешли на их уникальную диету постепенно, сначала открыв для себя смешанную пищу, а уже потом став полными вегетарианцами.

В ближайшее время Вэй и его коллеги планируют провести аналогичные замеры для зубов панд, живших на территории Китая в последние пять тысяч лет. Это, как надеются ученые, поможет им понять, когда именно произошел этот переход и почему панды начали питаться только бамбуком.