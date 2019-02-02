Создано покрытие, которое позволит металлу "заживлять" царапины и трещины

Новости науки: Инженеры создали самовосстанавливающийся материал, способный затянуть трещины и царапины на металле.

Инженеры из Северо-Западного университета США создали самовосстанавливающееся покрытие, способное в течение нескольких секунд устранить трещины и царапины на металле. Описание разработки опубликовано в журнале Research.

Известно, что жидкости из-за своей консистенции имеют возможность восстанавливать структуру поверхности после физического воздействия. Например, если по воде проплывет лодка, через некоторое время поверхность восстановит прежнюю структуру — станет ровной.

Этим свойством жидкости воспользовались исследователи под руководством Цзясин Хуана. Ученые создали силиконовое масло с микрокапсулами из восстановленного оксида графена, достаточно текучее, но не настолько, чтобы оно стекало с поверхности металла.

Капсулы позволили создать плотную сеть, способную затянуть трещины и царапины. В ходе испытаний покрытие нанесли на алюминий, а затем несколько десятков раз ударили по нему различными предметами, а потом опустили в соляную кислоту. Каждый раз металл восстанавливал структуру и не подвергался коррозии, отмечается в исследовании.