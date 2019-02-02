Вейпы vs никотинозаменители: Что эффективнее при попытках бросить курить

Новости науки: Электронные сигареты почти в два раза эффективнее при попытке бросить курить, чем никотиновые заменители.

Согласно данным клинического испытания с участием почти 900 человек, проведенного Лондонским университетом королевы Марии, электронные сигареты почти в два раза эффективнее при попытке бросить курить, чем никотиновые пластыри, жвачка, леденцы и прочие заменители.

Многоцентровое исследование, в котором участвовали почти 900 курильщиков, обнаружило, что 18 процентов пользователей электронных сигарет бросили курить через год, по сравнению с 9,9 процента участников, которые использовали другие никотиновые заменители.

"Наше исследование стало первым, в котором проверяется эффективность современных электронных сигарет в оказании помощи бросающим курить. Электронные сигареты оказались почти в два раза эффективнее, чем прочие никотинозаменители. Вместе с тем, несмотря на то, что большое количество курильщиков сообщают о "пользе" электронных сигарет при попытке отказаться от курения, медицинские работники неохотно рекомендуют их использование из-за отсутствия четких данных их влияния на здоровье. Теперь это, вероятно, изменится", — утверждает профессор Лондонского университета королевы Марии и ведущий автор исследования Питер Хайек (Peter Hajek). Результаты самой работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

Единственное предыдущее исследование, сравнивавшее электронные сигареты с никотиновыми пластырями, использовало сигареты с очень низким содержанием никотина, не имело непосредственного контакта и обнаружило низкую эффективность для обоих видов лечения.

В новом исследовании принимали участие 886 курильщиков. Они были разделены на две группы: одни получили никотинозамещающие добавки по своему выбору (пластыри, леденцы, спреи, ингаляторы) на срок до трех месяцев, а другие — стартовый пакет для электронных сигарет с одной или двумя емкостями и возможностью пополнять запасы любой силы и аромата на свой вкус.

Все участники каждую неделю проходили обследование у специалистов, которые измеряли количество получаемого моноксида углерода. Участники состояли в основном из курильщиков среднего возраста, причем 40 процентов имели право на бесплатные рецепты (показатель социального неблагополучия или плохого состояния здоровья). Подводя итоги эксперимента, исследователи обнаружили, что электронные сигареты оказались гораздо эффективнее при попытке бросить курить. Уровень воздержания был выше среди владельцев электронных устройств во все моменты времени. Среди участников, которые не смогли полностью отказаться от вредной привычки, именно пользователи электронных сигарет были на 50 процентов меньше подвержены воздействию моноксида углерода. Владельцы электронных сигарет сообщали о большем раздражении горла и рта (65,4% против 50,8%), а пользователи никотинозаменителей чаще сообщали о тошноте (37,8% против 31,4%).

Оба продукта воспринимались участниками как менее удовлетворительные, чем сигареты, однако их электронные версии обеспечивали более высокую степень удовлетворенности и были оценены исследователями как более эффективные, чем никотинозаменительная терапия. Воздержавшиеся от электронных сигарет испытывали менее сильное желание курить через одну и четыре недели после прекращения курения. Вместе с тем они сообщали о более низких уровнях раздражительности, беспокойства и неспособности сконцентрироваться после первой недели воздержания по сравнению с представителями второй группы.

"Мы полагаем, что теперь специалисты будут чаще включать электронные сигареты в свои варианты лечения, а работники здравоохранения смогут с чистой совестью рекомендовать эти устройства при попытках бросить курить, что в итоге может ускорить сокращение курения и риски связанных с курением заболеваний", — считает один из авторов исследования Дунджа Прзуль (Dunja Przulj).

Ученые отмечают, что причина, по которой электронные сигареты оказались более эффективными, чем другие методы, может быть связана главным образом с тем, что они позволяют лучше адаптировать дозу никотина к индивидуальным потребностям и обеспечивают некоторые поведенческие аспекты курения сигарет.