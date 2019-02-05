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На пороге трансгуманизма: Искусственная кожа сможет расширить способности человека

На пороге трансгуманизма: Искусственная кожа сможет расширить способности человека
01:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Ученые разработали искусственную "кожу", предоставляющую сверхчеловеческие возможности.

Группа исследователей из Университета Коннектикута и Университета Торонто разработала искусственную кожу, которая может дать ее обладателю сверхчеловеческие возможности. Растяжимая кожа оснащена многофункциональными датчиками, которые ощущают сильное магнитное поле, вибрацию или изменение давления.

"Это новая группа умных носимых электронных устройств: они гибкие, растяжимые, формируемые и обладают уникальными сенсорными возможностями, имитирующими кожу человека. Однако нашей целью было создание устройства с такими способностями, которых у человеческой кожи нет. Например, с возможностью обнаруживать магнитные поля, звуковые волны и распознавать потенциально опасное поведение", — утверждает сотрудник Университета Коннектикута и один из авторов работы Ислам Моса (Islam Mosa). Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Materials.

Искусственная кожа может иметь множество применений: например, она может помочь при утилизации опасных материалов, при роботизированных поисково-спасательных миссиях или даже помочь с удаленным мониторингом здравоохранения. Кроме того, посредством нее можно в некоторой степени вернуть чувствительность людям с ампутированными конечностями через протезы и помочь пострадавшим от ожогов.

В устройстве используется "мультимодальный трибоэлектрический наногенератор на основе феррофлюида" (multimodal ferrofluid‐based triboelectric nanogenerator, FO-TENG), который представляет собой эластичную силиконовую нанотрубку, заполненную феррофлюидом — типом жидкости из наночастиц оксида железа, которая может реагировать на магнитные поля. Трубка обмотана медным проводом, чтобы через нее могли проходить электрические сигналы.

Как утверждают авторы работы, "кожа" обладает "отличной водонепроницаемостью, совместимостью и растяжимостью" и может сохранять форму годами. Вместе с тем разработанное устройство еще мало похоже на кожу как таковую: команда исследователей должна найти способ уменьшить профиль своего трубчатого прототипа, чтобы он больше напоминал этот орган.

В ожидании одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration) специалисты надеются вывести футуристическую кожу на рынок в течение нескольких лет. По словам Моса, существующий прототип стоит менее пяти долларов за сенсор, хотя ожидается, что рыночная цена будет выше.

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Нанотехнологии, Сверхспособности, Искусственная кожа, Осязание.
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